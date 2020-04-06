«Смотрели, как на прокажённого»: Влад Топалов рассказал о посещении церкви в перчатках и маске

06.04.2020, 17:30, Разное

Популярный отечественный эстрадный исполнитель Влад Топалов на странице в Instagram пояснил о недавнем посещении церкви. Артист отправился на исповедь в маске и перчатках, отметив, что прихожане на него смотрели, как на «прокажённого».

В России, как и во многих других странах мира, власти вводят карантинные меры для предотвращения распространения коронавируса COVID-19. Людям рекомендовано соблюдать самоизоляцию и выходить на улицу лишь по необходимости, но при этом обязательно надевая маску. В недавней публикации в соцсети Влад Топалов рассказал, что посещает церковь, но полностью всю службу не стоит, а приходит на исповедь. Певец с возмущением отметил, что он видел в храме «тонну людей», в том числе, детей, но при этом не заметил ни одного человека в маске и перчатках. Сам Топалов позаботился о средствах индивидуальной защиты, а присутствовавшие на тот момент в церкви люди смотрели из-за этого на него, как на «прокажённого».

Влад Топалов с возмущением констатировал, что иконы не дезинфицируются, а «периодически протираются обычной тряпкой». В завершение поста певец назвал русский народ «фантастическим» – не соблюдающим элементарные меры предосторожности, но при этом возмущающимся происходящим, что вызывает у него по меньшей мере недоумение.