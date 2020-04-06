До чего доводит изоляция: оскароносный режиссер и автор фильма “Тор: Рагнарёк” Тайка Вайтити занялся пошивом игрушек

06.04.2020, 17:30, Разное

Звезды продолжают осваивать тысячу и один способ увлекательного времяпрепровождения на карантине: будь то флешмобы по надеванию футболок, танцы, занятия спортом или собирание лего. Еще один способ скоротать время предложил режиссер Тайка Вайтити. Автор фильмов “Тор: Рагнарёк” и обладатель “Оскара” за сценарий фильма “Кролик Джоджо” нашел себе занятие даже в отсутствие новых проектов, а возможно, и вместо них: вчера он пошутил в Instagram, что покидает кинематограф ради нового увлечения, а после выложил плоды своих трудов для подписчиков.

Из Instagram Тайки Вайтити

Решено: ухожу из кино. Когда ты приносишь миру столько радости своим шитьем, ты и не можешь решить иначе. Кстати, если вы не догадались, то это заяц и змея, а нитки и края там торчат специально. Это деланная простота. И если что, изо рта у змеи свешивается язык, а не шнурок от тампона, умники. Счастливых вечных выходных!

На этих самых вечных выходных режиссер явно не скучает. Несмотря на то что в середине марта Тайка объявил, что расстался с женой, кинопродюсером Челси Уинстенли, после шести лет брака, он явно пребывает в хорошем настроении и проводит много времени с дочками от отношений с Челси – восьмилетней Те Каинга и пятилетней Те Хинекаху. Так, недавно он опубликовал видео, в котором девочки стригли отца, словно завзятые парикмахеры из салона красоты.

Посмотрите на этот чудесный результат недельного домашнего воспитания! Если вы ищете отличный повод сблизиться с ребенком, то просто попытайтесь научить его стричь волосы. Это весело – примерно первые минут десять. Ну а в конце вы просто понимаете, что у вас все равно нет выбора, кроме как убрать всю оставшуюся шевелюру. Берегите себя и близких.

Тайка Вайтити на “салонной” процедуре”… ..и после нее

Вопреки шуточным угрозам об уходе на покой – и на производство забавных игрушек – Тайка Вайтити в ближайшее время явно не собирается покидать кино. Карантин застал его в разгаре продакшена спортивной комедийной картины с Майклом Фассбендером “Следующий гол – победный”. Затем в планах у режиссера – возвращение к киновселенной Marvel и съемки блокбастера: “Тор: Любовь и гром”, съемки фантастического мини-сериала с Джудом Лоу, проект для Apple TV+ и два анимационных сериала, основанные на повести Роальда Даля “Чарли и шоколадная фабрика”.