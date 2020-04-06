Уже во второй больнице в Коми выявили очаг заражения коронавирусом

06.04.2020, 17:25, Новости дня

В республиканской больнице Коми обнаружили случаи заражения коронавирусом в шести отделениях, сообщает “Новая газета” со ссылкой на постановление Роспотребнадзора.

Заболевшие коронавирусной инфекцией выявлены в отделениях анестезиологии, реанимации и интенсивной терапии, урологическом, пульмонологическом и хирургическом отделениях.

Как сообщает издание Readovka, инфекция в медучреждение попала вместе с несколькими пациентами из Эжвинской больницы, где ранее обнаружили очаг заболевания коронавирусом. Сейчас в клинике находится десять инфицированных коронавирусом, из них шестеро – медработники. Всех, кто сейчас проходит лечение в больнице и кто был выписан из нее с 20 марта по 4 апреля (а это около 400 человек), должны протестировать на наличие вируса.

Всего в Республике Коми выявлено 90 случаев заражения коронавирусной инфекцией – регион занимает четвертое место по количеству заболевших в РФ. Глава Коми Сергей Гапликов подал в отставку после того, как в больнице Эжвинского района коронавирусом из-за несоблюдения карантина заразились более 50 человек.