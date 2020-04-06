Российские врачи начали лечить больных коронавирусом в Бергамо

06.04.2020, 17:18, Новости дня

Военные медики из РФ приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусом в полевом госпитале Бергамо, сообщили в Минобороны России.

«В понедельник, 6 апреля, российские военные врачи совместно с итальянскими коллегами приступили к круглосуточному дежурству по приему и лечению больных коронавирусной инфекцией в полевом госпитале города Бергамо. Дежурство будет организовано в три смены», – говорится в сообщении, передает РИА «Новости».

С российской стороны задействованы восемь врачебно-сестринских бригад, которые будут принимать и лечить больных во всех отделениях интенсивной терапии и отделениях для лечения больных легкой и средней степени. Все отделения укомплектованы необходимым медицинским оборудованием.

«Весь персонал интернациональных бригад врачей прошло подготовку в городской больнице имени Папы Джованни 23-го. После начала приема госпиталем больных, наши и итальянские специалисты в круглосуточном режиме будут осуществлять приём, диагностику и лечение заболевших», – добавляется в ведомстве.

Госпиталь рассчитан на 142 койки, в нем будут работать более 200 итальянских и российских специалистов.

Ранее Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19.

Напомним, помимо всесторонне медикаментозной помощи, российские военные продезинфицировали четыре пансионата в Италии. За последние сутки в Италии побит рекордно низкий показатель жертв коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.