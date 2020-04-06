Все подъезды жилых домов и дороги продезинфицировали в Москве

06.04.2020, 17:16, Новости дня

Коммунальные службы Москвы для профилактики распространения коронавирусной инфекции провели дезинфекцию всех дорог, дворов, подъездов и лифтов в жилых домах столицы, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

«Проведены мероприятия по обработке специальными средствами 7,6 тыс. объектов дорожного хозяйства и более 25 тыс. дворовых территорий. Кроме того, было продезинфицировано более 110 тыс. подъездов и почти 114 тыс. лифтовых кабин в свыше 34 тыс. жилых домов», – сказал Бирюков, передает ТАСС.

По его словам, в сплошной обработке дезинфицирующими препаратами всех объектов были задействованы почти 66 тыс. рабочих, передает РИА «Новости».

Бирюков подчеркнул, что дезинфекция проводилась с применением дезинфицирующих препаратов, рекомендованных Роспотребнадзором. Заммэра сообщил, что работы по дезинфекции дорог, жилых домов и общественных пространств будут продолжены.

«Сотрудники коммунальных служб будут проводить эти мероприятия на регулярной основе до тех пор, пока будет сохраняться угроза распространения в городе коронавирусной инфекции. Все необходимые ресурсы для этого имеются», – заключил он.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, умерли два человека. Общее число инфицированных в РФ достигло 6343 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.