 

В Азербайджане из-за коронавируса помиловали двоих экс-генералов национальной безопасности

06.04.2020, 17:16, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев на фоне распространения в стране коронавируса помиловал 176 человек, в том числе двоих бывших генералов министерства национальной безопасности, отбывавших длительные тюремные сроки. Об этом информирует корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

Соответствующее решение глава Азербайджана принял в связи с распространением коронавируса в республике, где инфицирован 641 человек, а семеро скончались.

Все помилованные, в том числе генералы МНБ Акиф Човдаров и Субахир Гурбанов, старше 65 лет. Оба они были арестованы пять лет назад за различные преступления. Первого приговорили к 12 годам заключения, второго – к 14 годам тюрьмы.

В конце марта власти Азербайджана утвердили перечень дополнительных мер по предотвращению распространения коронавируса в стране.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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