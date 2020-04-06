 

В партии Зеленского признали невозможность искоренить русский язык на Украине

06.04.2020, 17:16, Новости дня

На Украине искоренить русский язык не удастся никаким законом, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в закрытом чате фракции.

Скриншоты переписки Шевченко с другими депутатами партии оказались в распоряжении издания «Страна.ua».

Шевченко сообщил о необходимости изменения закона о языках, по его мнению, в нынешней редакции он приведет к плохим последствиям.

«Когда он начнет действовать в полном объеме, тогда и начнутся. Последствия в стране. А те, кто против, вы точно под флагом той партии шли? Может, нужно было идти в партии «Голос» или «Свобода», – пишет Шевченко.

«Примем нормальный закон о русском и украинском языках, и ОПЗЖ не с чем будет идти на выборы», – предложил депутат.

С Шевченко поспорил Александр Алексейчук. «У нас есть закон и он действует, а если кто-то хочет поднимать тему языка, то я бы ему не советовал, потому что это приведет как минимум к не очень хорошим последствиям в середине фракции», – сообщил он.

Однако Шевченко в ответ напомнил, что президент Владимир Зеленский обещал ослабить украинизацию.

«Лично вам напоминаю: президент лично публично заявлял на выборах о пересмотре этого Закона. Если не врете, что поддерживаете президента до сих пор, докажите голосованием», – сказал он, добавив, что русский язык прописан в конституции страны.

«Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!», – утверждает Шевченко.

Коллега по фракции Андрей Мотовиловец сообщил Шевченко, что тот неправ. По его словам, у украинского языка не было таких прав, какие были у русского 50 лет.

Шевченко предоставил скрин, из конституции Украины, где гарантируется свободное развитие и защита русского языка. 

Ранее украинские эксперты поругались в телеэфире из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.

В середине марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.



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