В партии Зеленского признали невозможность искоренить русский язык на Украине
06.04.2020, 17:16, Новости дня
На Украине искоренить русский язык не удастся никаким законом, сообщил депутат от партии «Слуга народа» Евгений Шевченко в закрытом чате фракции.
Скриншоты переписки Шевченко с другими депутатами партии оказались в распоряжении издания «Страна.ua».
Шевченко сообщил о необходимости изменения закона о языках, по его мнению, в нынешней редакции он приведет к плохим последствиям.
«Когда он начнет действовать в полном объеме, тогда и начнутся. Последствия в стране. А те, кто против, вы точно под флагом той партии шли? Может, нужно было идти в партии «Голос» или «Свобода», – пишет Шевченко.
«Примем нормальный закон о русском и украинском языках, и ОПЗЖ не с чем будет идти на выборы», – предложил депутат.
С Шевченко поспорил Александр Алексейчук. «У нас есть закон и он действует, а если кто-то хочет поднимать тему языка, то я бы ему не советовал, потому что это приведет как минимум к не очень хорошим последствиям в середине фракции», – сообщил он.
Однако Шевченко в ответ напомнил, что президент Владимир Зеленский обещал ослабить украинизацию.
«Лично вам напоминаю: президент лично публично заявлял на выборах о пересмотре этого Закона. Если не врете, что поддерживаете президента до сих пор, докажите голосованием», – сказал он, добавив, что русский язык прописан в конституции страны.
«Русский язык никто не сможет искоренить в Украине. Никаким законом. Пока он есть в Конституции, Украина будет цельной и неделимой. Запомните все, русский язык из Конституции можно исключить только через референдум. Ваша позиция по языковой политике противоречит президентской. Зафиксировали!», – утверждает Шевченко.
Коллега по фракции Андрей Мотовиловец сообщил Шевченко, что тот неправ. По его словам, у украинского языка не было таких прав, какие были у русского 50 лет.
Шевченко предоставил скрин, из конституции Украины, где гарантируется свободное развитие и защита русского языка.
Ранее украинские эксперты поругались в телеэфире из-за вопроса о дискриминации русскоговорящего населения страны.
В середине марта президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О полном общем среднем образовании», в рамках которого преподавание на языках национальных меньшинств, в том числе на русском, будет постепенно сокращаться.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет