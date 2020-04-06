Ученые: Структура коронавируса переведена в музыку

06.04.2020, 17:09, Разное

Методика преобразования белковых структур в музыку позволяет услышать звучание SARS-CoV-2. Это даст возможность найти антитела или лекарства, которые разрушат смертельный коронавирус.

Изображения опасного коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19 и десятки тысяч смертей, сегодня известны каждому. Ученые Massachusetts Institute of Technology, используя ультразвук, получили из каждой аминокислоты, из которых состоят его шипы, уникальный звук. Команда Маркуса Бюлера считает, что данный метод позволит исследователям обнаружить в изучаемой структуре «уязвимые» места, благодаря определенным музыкальным последовательностям.

Ученые полагают, что по сравнению с молекулярным моделированием их способ более понятный и быстрый. Сравнительный анализ музыкальной последовательности белков различных структур позволит найти тот, который вызовет нарушение способности коронавируса проникать в клетки человека, заражая их.

Бюлер рассматривает эту удивительную музыку как метафору природы коронавируса. В ней отсутствуют звуки смертельной опасности, которую на самом деле он несет человечеству.