Нардеп от “Слуги народа” рассказал, сколько парламентариев заразились коронавирусом

06.04.2020, 17:06, Новости дня

По состоянию на 6 апреля коронавирусом заразились восемь народных депутатов Украины. Об этом в Telegram сообщил нардеп от “Слуги народа” Александр Качура.

Среди заболевших – три представителя фракции “Оппозиционная платформа – За жизнь” (Виталий Борт, Игорь Киселев и Александр Лукашев), два члена фракции “Слуга народа” (Руслан Горбенко и Владимир Ватрас), двое внефракционных (Анна Скороход и Сергей Рудык), а также представитель группы “Довіра” Сергей Шахов.

Шахов и Горбенко уже вылечились, уточнил Качура.

Публично свое заражение коронавирусом подтверждали трое депутатов: Шахов (он инфицировался первым из парламентариев), Горбенко и Скороход.

2 апреля Шахов сообщил, что он вылечился и уже два теста на коронавирус показали отрицательный результат. Горбенко 3 апреля тоже проинформировал об отрицательном тесте, сегодня его должны были выписать из больницы.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, зафиксировано 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.