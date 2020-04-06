В Николаевской ОГА объяснили, почему в области нет выявленных случаев коронавируса

06.04.2020, 17:06, Новости дня

Соблюдение мер профилактики и удачное географическое положение могли способствовать тому, что в Николаевской области еще не выявили ни одного случая коронавируса. Об этом в комментарии изданию “ГОРДОН” сказала начальник управления информационной деятельностью и коммуникации с общественностью Николаевской областной государственной администрации Елена Иваненко.

“Тесты на коронавирус у нас в достаточном количестве – и экспресс, и ПЦР. Есть необходимое оборудование и расходные материалы. Анализы проводит Николаевский областной лабораторный центр МОЗ Украины. На сегодняшнее утро у нас один человек ожидал результат теста. На данный момент ответа еще нет. Всего в области подозрение на коронавирус было у 65 пациентов. Четверо из них отказались делать анализ и две недели находились под медико-санитарным наблюдением в изоляции. Все сроки прошли, теперь они пребывают дома. 61 анализ показал негативный результат. То есть на сегодняшнее утро подтвержденных случаев в Николаевской области нет”, – рассказала собеседница.

По ее мнению, благоприятная эпидемиологическая обстановка в регионе может быть связана с повышенным контролем за гражданами, которые вернулись из-за границы.

“У нас еще просто не выявили случаев болезни. Во-первых, потому что осуществляется контроль. С 16 марта мы ставим на учет всех прибывших из-за границы. У нас таких 2003 человека. Они зарегистрированы, за ними ведется медико-санитарный контроль. Созданы специальные группы, которые следят, чтобы люди соблюдали сроки и правила самоизоляции. В связи с завершением срока самоизоляции снято с учета 819 человек. Под наблюдением остается 1184 человек в разных районах области. У нас также действуют рейдовые группы, которые проверяют учреждения водоснабжения, объекты торговли, общественного питания, транспорта и так далее. Если обнаруживается нарушения, полиция их фиксирует. Во-вторых, у нас проводится дезинфекция транспорта, остановок, помещений”, – сообщила спикер.

Иваненко отметила, что в регионе готовиться к возможной эпидемии начали еще в январе.

“Мы следили за развитием ситуации с коронавирусом еще с января. Понимая, что эпидемия может прийти и к нам, заранее начали готовиться и закупали средства защиты. А потом сразу же ввели карантинные меры. Еще есть интересная версия, что у нас удачное географические расположение. Николаев находится между двумя реками, из-за чего в городе ветрено. А поскольку улицы прямые, получается хорошая природная вентиляция. В целом в этом году уровень распространения респираторных инфекций в регионе низкий. В конце прошлой недели главный санитарный врач области Владимир Клочко подготовил статистику и прогнозы. По его данным, сейчас уровень заболеваемости ОРВИ (в том числе гриппом) практически в два раза меньше эпидпорога”, – рассказала Иванченко.

По состоянию на 9.00 6 апреля в Украине зафиксировано 1319 случаев коронавирусной болезни COVID-19. 38 человек умерли. 28 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 68 новых случаев. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. Всего с начала 2020 года поступило 5864 сообщения о подозрении на COVID-19.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на утро 6 апреля во всем мире коронавирусной инфекцией заразились 1 274 923 человека. От COVID-19 уже умерло 69 479 человек, 260 484 выздоровели.