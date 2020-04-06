“Хорошо справились”. Иранский депутат похвалил военных, сбивших самолет МАУ

06.04.2020, 17:06, Новости дня

Депутат Меджлиса Ирана Хассан Норузи похвалил военных, которые в начале января 2020 года сбили пассажирский самолет “Международных авиалиний Украины” недалеко от Тегерана, за “хорошо проделанную работу”. Об этом Норузи заявил в интервью иранской газете Hamdeli 5 апреля.

Он, в частности, утверждает, что траектория полета украинского самолета была “подозрительной”. Норузи также высказал теорию о том, что бортом управляли американцы, которые с его помощью хотели атаковать некие цели в Иране.

“Учитывая, что самолет контролировался другими странами, наши военные хорошо справились со своей задачей. Учитывая эти доказательства, было бы бессмысленно арестовывать кого-то”, – заявил он.

По словам Норузи, в рамках этого дела никто не арестован и в будущем производить аресты не планируется.

Это заявление противоречит официальной позиции властей Ирана. Так, 25 января министр иностранных дел страны Джавад Зариф утверждал, что под стражей находится как минимум один военнослужащий, который выпустил ракету по украинскому борту. Тегеран также заявлял, что самолет был сбит “в результате человеческой ошибки”.

6 апреля неназванный источник Hamdeli в Меджлисе заверил, что слова Норузи не соответствуют действительности. По словам собеседника газеты, “как и заявлялось ранее, вскоре после инцидента несколько человек были арестованы”. Он добавил, что расследование обстоятельств крушения продолжается и призвал людей, которые не имеют непосредственного отношения к следственным органам, воздерживаться от комментариев.

Пассажирский самолет Boeing 737-800 рейса PS752 “Международных авиалиний Украины”, который направлялся из Тегерана в Киев, разбился 8 января вблизи столицы Ирана. На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа. Никто не выжил. Среди погибших – 11 граждан Украины.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо 9 января, ссылаясь на данные разведки, заявил, что Boeing 737-800 сбила иранская ракета “земля – воздух”. Об этом же заявили премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон. Они предположили, что это произошло непреднамеренно. В Иране сначала называли такую версию ложью.

11 января Генштаб вооруженных сил Ирана заявил, что самолет МАУ был сбит иранскими военными по ошибке. В ведомстве утверждают, что катастрофа произошла вскоре после обстрела Ираном военных баз США в Ираке. Самолет, как указано в сообщении, приблизился к одному из важных объектов иранского Корпуса стражей исламской революции и “по форме и высоте полета напоминал вражеский объект”.

20 января в официальном отчете Иран признал, что две ракеты “Тор-М1” класса “земля – воздух” были выпущены по воздушному судну через три минуты после его вылета из аэропорта Имам Хомейни.

Телеканал “1+1” 2 февраля опубликовал расшифровку переговоров диспетчерской вышки аэропорта Тегерана и пилота рейса EP3768 иранской авиакомпании Iran Aseman Airlines, которые велись утром 8 января 2020 года, в день крушения самолета МАУ. Как следует из расшифровки, рейс EP3768 Шираз – Тегеран выполнял посадку около 6.20 8 января, почти одновременно со взлетом украинского борта. Пилот иранского рейса сообщил диспетчеру, что видел след от полета ракеты, а затем взрыв в воздухе.