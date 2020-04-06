Годовая инфляция в России ускорилась до 2,5%

06.04.2020, 17:03, Новости дня

Потребительские цены в РФ в марте 2020 года выросли на 0,6% по сравнению с февралем, а в годовом выражении — по сравнению с мартом 2019 года – цены выросли на 2,5% (2,3% в феврале), сообщил Росстат.

В 31 регионе Российской Федерации прирост потребительских цен составил 0,7% и более. Больше всего цены выросли в Республике Дагестан – 1,8% и Тульской области – 1,3% из-за удорожания продуктов питания на 2,9% и 1,7% соответственно. В Москве цены выросли за месяц на 0,3%, в Санкт-Петербурге – на 0,8% (с начала года – прирост цен составил 1,0% и 1,7% соответственно).

В марте больше всего из продовольствия выросли цены на сахар практически во всех регионах, а в 23 регионах – на 16,1% и более. Рекордно выросли цены на сахар в Чувашской Республике и Алтайском крае – на 27,5% и 26,2%.

Быстро подорожали и овощи, фрукты. Помидоры стаи дороже на 14,9%, лук репчатый – на 14,1%, морковь – на 9,4%, чеснок – на 8,9%, лимоны – на 7,8%, виноград – на 6,7%, картофель – на 6,1%, капусту белокочанную – на 5,4%, яблоки – на 5,3%.

По данным Росстата, в тех регионах, где гречка осталась, ее цена выросла на 6,2% в среднем.

В марте из непродовольственных товаров значительней остальных подорожали бытовая техника. Пылесосы подорожали на 3,4%, остальное – на 2,3-4,3%. Среди телерадиотоваров выросли цены на мониторы для настольного компьютера – на 4,3%, флеш-накопители USB – на 3,0%, телевизоры – на 2,0%. Подорожали лекарства на 1,4-4,2%, мобильная связь — на 1,6%. Стали дороже остальные услуги – медицина, бытовые услуги и другие.

Банк РФ и первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов ожидают инфляцию по итогам года в размере 4%. ЦБ допускает ускорение роста цен в первом полугодии из-за ослабления рубля.