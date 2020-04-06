ММА. Фергюсона и Гэтжи отправляют в резервацию

06.04.2020, 17:03, Новости дня

Ведущий американский промоушен смешанных единоборств UFC продолжает поиск места для проведения своего очередного турнира под литерой "249". В нем должны были встретиться Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон, но россиянина заменил Джастин Гэтжи. Теперь два американца могут подраться в индейской резервации.

Как уже сообщали Вести.Ru, российский чемпион UFC в легком весе Нурмагомедов не будет драться с Фергюсоном. Причина – пандемия коронавируса. Руководители лиги подтвердили, что турнир состоится 18 апреля, но место его проведения так и не названо.

Первоначально UFC 249 должен был пройти в Нью-Йорке, но коронавирус не дал возможности бойцам выступить в центре "большого яблока". Затем последовательно всплывали адреса в Лас-Вегасе, в Неваде, даже в ОАЭ, РФ и одной из африканских стран.

Теперь, похоже, круг поисков сильно сократился и вот, как сообщает ESPN, организаторы вышли на одну из индейских резерваций на западном побережье США, где не действуют правила Атлетической комиссии штата. Случится ли турнир на самом деле и будут ли присутствовать на боях зрители, все еще остается неизвестным.