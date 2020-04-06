Россияне в марте бросились скупать акции российских компаний

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06.04.2020, 17:03, Новости дня

Физлица в марте вложили в акции российских компаний 43,7 млрд руб. Речь идет об акциях, обращающихся на Московской бирже. При этом наибольший приток денег пришелся на неделю со 2 по 6 марта — 30,4 млрд руб., отмечено в биржевом отчете "Индикатор индивидуальных инвестиций".

Таким образом, объем вложений физлиц в акции увеличился в марте в два раза в годовом выражении, подчеркивает Мосбиржа​​​. Показатель рассчитывают как разницу между объемом сделок на покупку и объемом сделок на продажу, совершаемых клиентами — физлицами на Московской бирже.

Между тем количество физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, достигло к апрелю 4,57 млн. При этом в марте показатель увеличился на 320 тыс. человек, а с начала года — на 713 тыс. человек.

В 2019 г. на Мосбирже в среднем открывали 159 тыс. счетов физлиц в месяц.

Количество клиентов — физических лиц, совершавших хотя бы одну сделку в течение месяца, составило в марте 606,7 тыс. человек (в 2019 г. — 244,9 тыс. человек).

Список наиболее востребованных акций российских компаний выглядит следующим образом: акции "Газпрома" — 23,6%, обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка — 20,1% и 8% соответственно, акции "Лукойла" — 9,8%, акции ВТБ — 7,3%, привилегированные акции "Сургутнефтегаза" — 7%, акции "Северстали" – 6,7%, акции "Яндекса" — 6,3%, акции "Магнита" — 5,6%, акции "Норильского никеля" — 5,5%.

К началу апреля на Мосбирже зарегистрированы 2 млн индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС), открытых физическими лицами (к началу года — 1,65 млн ИИС). На долю брокерских счетов приходится 87% ИИС, на долю счетов доверительного управления (ИИС-ДУ) — 13%.



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