 

Новый кроссовер Infiniti QX60 получил спецверсию Excellence Edition

06.04.2020, 16:54, Новости дня

На китайском рынке поступил в продажу новый кроссовер Infiniti QX60 в улучшенной модификации Excellence Edition.

Вместе с тем новая модель оценивается производителем в 5,2 миллиона рублей в минимальном исполнении. Из технических параметров новой модели известно, что под капотом установлен 2,5-литровый бензиновый агрегат с турбиной, а также с электромотором. Гибридное исполнение может похвастаться усовершенствованным салоном, тогда как по кузову серьезных обновлений не обнаружено.

Вместе с тем новая модель в версии Excellence Edition получит три новых оттенка кузова. В салоне предусмотрели улучшенный экран мультимедийного комплекса, подсветку нового типа, а также ряд других важных опций. Суммарная мощность нового кроссовера достигает 234 л.с.



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