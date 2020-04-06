«Малый и средний бизнес остались без поддержки»: Ксения Собчак предрекла катастрофу в государстве

06.04.2020, 16:53, Разное

Телеведущая Ксения Собчак считает, что принятое правительством решение о не оказании помощи малому и среднему бизнесу приведет к катастрофе в государстве. Об этом знаменитость написала в своем Instagram-аккаунте.

По словам Ксении Собчак, правительство бросило все усилия на поддержку государственных работников, поэтому в итоге «выживут только бюджетники», отметила телеведущая. А вот малые и средние бизнесмены, владеющие семейными булочными, ателье или салонами красоты остались без помощи.

Журналистку возмутило то, что им сказали платить зарплату своим сотрудникам, но при этом их бизнес в течение месяца не сможет нормально работать и приносить доход. Ксения Собчак полагает, что даже после успешной борьбы с коронавирусом малый и средний бизнес будут восстанавливаться в течение продолжительного времени, поэтому телеведущая предлагает выделить из резервного фонда финансовую помощь им, а также пенсионерам, студентам, детям и людям, потерявшим работу. Кроме того, знаменитость призывает ввести налоговые каникулы на год.

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