 

Автоновости: Продажи купе-кроссовера Tayron X стартуют летом 2020 года

06.04.2020, 16:43, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Volkswagen вскоре готовится представить купе-кроссовер Tayron X. По имеющейся информации, продажи новинки стартуют летом 2020 года.
В Китае в мае этого года на совместном предприятии Volkswagen и FAW начнут выпуск купе-кроссовера Tayron X, а уже летом авто смогут приобрести поклонники бренда. Ценник новинки производителем пока не озвучивается, однако эксперты предполагают, что он вряд ли будет выше, чем у модели Tayron в комплектации R-Line. Стоимость последней у дилеров компании варьируется в районе 201,9 тыс. юаней, что в рублёвом эквиваленте составляет около 2,2 млн.

Габариты Tayron X следующие: длина – 4,62 м, ширина – 1,86 м, высота – 1,66 м, колёсная база – 2,73 м. От стандартной версии новинка отличается купеобразным силуэтом, литыми колёсными дисками размером 19 дюймов, иным спойлером и аэродинамическим обвесом. Авто с передним или фирменным полным приводом оснащается 2-литровым турбированным агрегатом, генерирующим мощность 186 и 220 «лошадей», работающим в паре с 7-ступенчатой роботизированной КПП.



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