Броневик для передвижения в условиях пандемии создали в России

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06.04.2020, 16:48, Новости дня

Новую модификацию спецавтомобиля «Тигр» для использования во время пандемии разработала ООО «Военно-промышленная компания». Автомобиль оснащен специальными фильтрами, позволяющими безопасно передвигаться в местах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой.

Бронированная машина оборудована фильтро-вентиляционной установкой. «Это обеспечивает возможность работы экипажу в зонах с высокой концентрацией в воздухе ядовитых химических веществ или в зонах с опасной эпидемиологической или биологической обстановкой. Такая модификация СБМ «Тигр» делает эту машину самым безопасным транспортным средством в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19», – цитирует «Интерфакс» сообщение ВПК.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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