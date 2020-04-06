Лещенко выписали из больницы в Коммунарке
06.04.2020, 16:48, Новости дня
Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко выписан из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.
«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», – сказал Гайдель ТАСС.
По его словам, повторный тест певца на коронавирус дал отрицательный результат.
Ранее сообщалось, что Лещенко готовится к выписке из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус.
Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу.
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