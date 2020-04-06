Лещенко выписали из больницы в Коммунарке

06.04.2020, 16:48, Новости дня

Народный артист РСФСР 78-летний Лев Лещенко выписан из больницы в Коммунарке в Москве, сообщил директор его культурного фонда Андрей Гайдель.

«Лев Валерьянович с супругой Ириной выписаны сейчас из больницы», – сказал Гайдель ТАСС.

По его словам, повторный тест певца на коронавирус дал отрицательный результат.

Ранее сообщалось, что Лещенко готовится к выписке из больницы в Коммунарке с отрицательными результатами на коронавирус.

Напомним, в конце марта Лещенко госпитализировали в инфекционную больницу Коммунарки с коронавирусом после того, как он вернулся с гастролей в США транзитом через Ниццу.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.