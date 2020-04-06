«Последние анализы отрицательные»: Лев Лещенко готовится к выписке из больницы в Коммунарке

06.04.2020, 16:30, Разное

Многочисленные поклонники эстрадного исполнителя Льва Лещенко могут теперь вздохнуть спокойно: кумир миллионов, спустя две недели нахождения в больнице в Коммунарке, уже готовится к выписке. Медики подозревали у артиста вирус COVID-19, что подтвердили первые анализы, но последние и окончательные из них оказались отрицательными.

СМИ неоднократно публиковали сообщения о резком ухудшении здоровья 78-летнего Льва Лещенко во время лечения: музыканта даже переводили в реанимационное отделение, так как из-за отёка лёгких легендарный эстрадный артист мог умереть. Однако теперь заболевание отступило, и на место тревожным новостям пришли хорошие: медики готовят «звёздного» пациента к выписке.

Всенародно любимый исполнитель охотно поделился с журналистами информацией о собственном самочувствии. «Последние анализы у меня и жены Ирины – отрицательные. Коронавирус не подтверждён», – рассказал Лев Лещенко в беседе с корреспондентом КП.

Однако ответить на вопрос касательно точного диагноза музыкант не смог. С его слов, медики и сами не могут определить, какая в его организме в действительности была инфекция.

«Как мне теперь стало известно, сейчас гуляет около шести типов вирусов, не только COVID-19. У меня было опасное для жизни воспаление лёгких вирусного происхождения, но какая точно инфекция – до сих пор ещё не определено», – поделился исполнитель.

Лев Лещенко также добавил, что никто из знаменитостей, контактировавших с ним до госпитализации, до сих пор не заболел. Сам же артист пока ещё находится в больнице, но скоро будет выписан. По словам врачей, держать его в медицинском учреждении больше нет смысла – анализы у «звездного» пациента вполне хорошие.