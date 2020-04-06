 

Россиянам дали совет по укреплению иммунитета в условиях коронавируса

06.04.2020, 16:26, Разное

Российский сомнолог Александра Пучкова уверена, что для укрепления иммунитета в условиях эпидемии коронавируса COVID-19 необходимо больше спать. Специалист считает, что внеплановые выходные в апреле – не повод менять режим, сообщает телеканал “360”.

Пучкова напомнила, что спать нужно в темном помещении с хорошей вентиляцией. Отправляться на боковую следует вечером: если ложиться слишком поздно, иммунитет будет ослаблен.



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