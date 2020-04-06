 

Решение российского правительства об ограничении экспорта зерна вызвало тревогу в мире

06.04.2020, 16:16, Новости дня

Российское правительство ввело квоты на экспорт зерновых: если раньше РФ экспортировала по 43,3 млн тонн, то теперь будет экспортировать до 7 млн тонн. Международные организации опасаются, что это нарушит цепочку поставок продуктов питания в мире, сообщается на портале Valeurs actuelles.

Ограничения на экспорт коснулись пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Связана эта мера с распространением коронавируса. Российское правительство хочет, чтобы первым делом зерновые попадали на внутренний рынок и ими были обеспечены российские граждане. В новом законе говорится, что эти зерновые имеют важное значение для национального рынка, и поэтому в условиях эпидемии власти хотят сохранить поставки и избежать роста цен, информирует ИноТВ.

По данным экспертов, РФ экспортирует по 43,3 млн тонн зерновых, и 35 млн тонн из них составляет пшеница. Сейчас эта планка снижена до 7 млн тонн. Но при этом нет никаких ограничений на торговлю с Казахстаном и Белоруссией, с которыми у РФ таможенный союз.

Однако руководители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации выразили опасения в отношении последствий таких ограничений. По их словам, введение квот на экспорт зерновых может нарушить цепочку поставок продуктов питания в мире, отмечает Valeurs actuelles.

1 апреля главы ряда международных организаций, в том числе продовольственной сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и ВТО предупредили, что ситуация вокруг коронавируса грозит перебоями с поставками продовольствия в мире.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.04 / HMD Global подсчитала прибыль от смартфонов Nokia

04.03 / Без оперы и футбола: как Италия борется с коронавирусом и пытается предотвратить панику

26.03 / Мэр Москвы Сергей Собянин попросил не приезжать в столицу из регионов во время нерабочей недели: будет закрыто все

20.02 / Украина попала в топ-15 самых милитаризированных стран мира

21.03 / Полиция взялась за инфекциониста, которая привезла в Ставрополье коронавирус

17.02 / Владимир Зеленский: некорректно говорить «война в Украине». Это – война в Европе

02.04 / Рябцев: Газовый рынок Европы переходит от больших контрактов к краткосрочным. Сокращение транзита может быть ситуативным

20.03 / Майк Помпео опубликовал поздравление с Новрузом

08.02 / Белый дом уволил сотрудника нацбезопасности, давшего показания против Трампа

20.02 / Голосование по поправкам в Конституцию состоится до майских праздников

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска