Решение российского правительства об ограничении экспорта зерна вызвало тревогу в мире

06.04.2020, 16:16, Новости дня

Российское правительство ввело квоты на экспорт зерновых: если раньше РФ экспортировала по 43,3 млн тонн, то теперь будет экспортировать до 7 млн тонн. Международные организации опасаются, что это нарушит цепочку поставок продуктов питания в мире, сообщается на портале Valeurs actuelles.

Ограничения на экспорт коснулись пшеницы, кукурузы, ячменя и ржи. Связана эта мера с распространением коронавируса. Российское правительство хочет, чтобы первым делом зерновые попадали на внутренний рынок и ими были обеспечены российские граждане. В новом законе говорится, что эти зерновые имеют важное значение для национального рынка, и поэтому в условиях эпидемии власти хотят сохранить поставки и избежать роста цен, информирует ИноТВ.

По данным экспертов, РФ экспортирует по 43,3 млн тонн зерновых, и 35 млн тонн из них составляет пшеница. Сейчас эта планка снижена до 7 млн тонн. Но при этом нет никаких ограничений на торговлю с Казахстаном и Белоруссией, с которыми у РФ таможенный союз.

Однако руководители Всемирной организации здравоохранения и Всемирной торговой организации выразили опасения в отношении последствий таких ограничений. По их словам, введение квот на экспорт зерновых может нарушить цепочку поставок продуктов питания в мире, отмечает Valeurs actuelles.

1 апреля главы ряда международных организаций, в том числе продовольственной сельскохозяйственной организации (ФАО) ООН и ВТО предупредили, что ситуация вокруг коронавируса грозит перебоями с поставками продовольствия в мире.

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