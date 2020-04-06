Общество: Как в России спасают сограждан, застрявших за рубежом из-за коронавируса

06.04.2020, 16:16, Разное

«Мы никогда не бросим наших людей». Эти слова премьер-министра Михаила Мишустина можно считать лейтмотивом действий, которые предпринимает сейчас РФ с целью вывезти на Родину всех россиян, застрявших за границей из-за коронавируса. Газета ВЗГЛЯД поговорила с теми, кто вынужденно задерживается за рубежом и выяснила, в чем пока остаются проблемы с эвакуацией.

В целом ситуация с эвакуацией выглядит неплохо. По данным Ростуризма, в Россию уже вернулись 160 тысяч человек – это почти все наши граждане, отдыхавшие по линии туроператоров. За рубежом остались преимущественно туристы, отправившиеся на отдых самостоятельно. Они и оказались в зоне повышенного риска. Таких, по данным ситуационно-кризисного центра МИД, примерно 35 тысяч человек. Около 20 тысяч человек находятся в Таиланде, по пять тысяч в Индии и Индонезии, остальные рассредоточены в других странах.

«Перерыв нужен для того, чтобы мы четко понимали, кто, из какой страны, в каком количестве и куда прилетит на территорию», – заявляла журналистам вице-премьер Татьяна Голикова. Она поясняла, почему РФ на прошлой неделе временно приостановила рейсы, эвакуирующие россиян из-за границы на Родину.

Вирусолог, кандидат биологических наук Валерий Георгадзе рассказал газете ВЗГЛЯД, что решение о временной приостановке могло быть связано с необходимостью «оценить мобилизационные возможности регионов» и «подготовить и наладить инфраструктуру проверок потенциальных зараженных и оказания медицинской помощи», чтобы «не создавать новый возможный очаг».

«Госуслуги» и русские деньги в Нью-Йорке

На Родине застрявшим на чужбине соотечественникам далеко не всегда сочувствуют. Часто можно услышать, что, мол, сами виноваты. Логика следующая: если человек, несмотря на все предупреждения, уехал в разгар пандемии, то теперь пусть сам справляется со своими бедами и не просит помощи у государства. Деньги, оборудование, лекарства нужны внутри страны, чтобы помочь другим, «добросовестным» гражданам.

Действительно, Ростуризм еще 19 марта рекомендовал не покидать страну, а МИД начал формировать списки людей, которые из-за закрытия границ, аэропортов, отмены и переноса рейсов и жестких мер карантина в разных странах хотят, но не могут вернуться. На 26 марта был назначен час икс – формирование списков завершалось. После этой даты возвращение граждан «будет их личной ответственностью», заявляла официальный представитель МИД Мария Захарова.

Но, разумеется, бросать людей за границей один на один с карантином Москва не намерена. Тем более, что многие из них рекомендации по срокам не нарушали и во все списки послушно записались. В минувшую субботу Захарова написала в своем Facebook, что «деньги, выделенные правительством на оказание социальной поддержки (помощи) российским гражданам, находящимся на территориях иностранных государств и не имеющим возможности вернуться в Российскую Федерацию в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, поступили на счет МИД».

Пока речь идет о 500 миллионах рублей. Первые же деньги россияне получили еще раньше.

Около 250 российских граждан лишились возможности вылететь из Нью-Йорка в Москву из-за остановки авиасообщения. По большей части, были это именно самостоятельные туристы или люди, навещавшие родственников. Рейс был отменен. Отчаявшиеся пассажиры даже написали письмо на имя руководства страны с просьбой помочь им вернуться домой. В результате, пусть и с задержками, посольство организовало размещение пострадавших в гостинице на Лонг-Айленде. Отель располагается недалеко от аэропорта имени Джона Кеннеди.

Одновременно россиянам стали поступать на электронную почту письма с портала «Госуслуги». Предлагалось оформить анкету «прибывающего в РФ», спрашивали, есть ли потребность в помощи. Тем, кто заполнил формы, начали поступать звонки от Сбербанка и приходить новые письма от «Госуслуг». Потом людям стали поступать SMS-сообщения о переводе денег.

Россиянин Валерий Клишин сейчас находится в Нью-Йорке. «Мне пришло примерно 20 тысяч рублей с копейками. Приходило, кажется, всем, кто заполнял бланк. Очень удивился, не поверил. Денег я точно не ждал», – рассказывает Клишин газете ВЗГЛЯД.

Были подозрения, что это какое-то мошенничество. В период пандемии телефонные и интернет-мошенники особенно активизировались. Люди стали перезванивать в банк, но там все подтвердили. Позже Сбербанк выпустил специальный пресс-релиз, где рассказал: «Четыре тысячи россиян, которые не могут покинуть зарубежные страны, отправили на Единый портал госуслуг просьбу о помощи в возвращении на Родину. 900 человек попросили материальную поддержку. Более 400 из них уже получили ее».

«Парня в горы тяни – рискни! Не бросай одного его…»

В одной из самых непростых ситуаций оказались сразу несколько групп российских альпинистов-любителей в Непале. Из-за отсутствия прямого авиасообщения с Москвой 141 человек был фактически заперт в Катманду. Корреспондент газеты ВЗГЛЯД связался с участницей одной из таких групп Натальей Белокреницкой.

«Мы прилетели 9 марта. Да, напряженная ситуация с вирусом уже витала в мире, но в Непале на тот момент был зарегистрирован только один случай заболевания. Непал не относился к тем странам, которые было рекомендовано не посещать, – говорит Белокреницкая. – У нашей группы был запланирован маршрут к базовому лагерю Эвереста через озеро Гокио. Каждый день мы читали новости. 20 марта появилась информация, что с 22 марта Непал закрывает границы. Я обратилась в посольство, получила ответ, что не переживайте, спокойно возвращайтесь в Катманду, и будем решать».

С 28 марта альпинисты оказались блокированы в отелях в туристическом районе Тамеле в Катманду и практически лишены права передвигаться. Белокреницкая составляет списки туристов-заложников и ведет постоянные переговоры с посольством.

«Пока живем и питаемся за свой счет. У нас была встреча с посольством, – продолжает Наталья. – Они говорят, что Москва знает о наших проблемах, но из-за отсутствия прямого авиасообщения решает, как нас эвакуировать. В ходе встречи в посольстве я уточнила, что землетрясение 2015 года не помешало прилететь сюда бортам МЧС. На что получила ответ, что тогда не был введен режим ЧП».

Российских альпинистов обижает, что из страны почти ежедневно улетают борта с европейцами. «Их вывозит Катар. На днях улетели очередные борта во Францию, Германию и Чехию. По прилете пассажирам будут выставлены счета для оплаты билета, а кто не сможет оплатить, сразу будет предоставлена возможность рассрочки. Средняя стоимость до конечной точки 500-600 евро. Мы тоже просили посольство организовать для нас подобный рейс, либо улететь с европейцами, чтобы либо нас впустили через Белоруссию, либо вывезли из Европы сразу с транзитной зоны. Но получили ответ, что пока это технически невозможно».

В подтверждение своих слов Белокреницкая высылает сканы переписки с сотрудником российского посольства в Непале в WhatsApp. Тот пишет (авторская орфография и пунктуация сохранены): «По поводу чартера – Посольство не может его организовать. Вы договаривайтесь с авиакомпанией, она запрашивает разрешение (заявку) в Управлении гражданской авиации Непала, а Посольство может лишь направить письмо в поддержку данной заявки».

При этом в неофициальных же разговорах с туристами дипломаты говорят, что нужно «бить во все колокола и привлекать внимание к вашей проблеме всеми способами».

Редакция газеты ВЗГЛЯД отправила запрос пресс-атташе посольства РФ в Непале, но на момент публикации статьи ответ получить не удалось. Незадолго до публикации Наталья Белокреницкая еще раз связалась с редакцией и рассказала, что туристы второй раз встретились с послом.

Наталья говорит, что в Центре русской культуры в Катманду был оборудован палаточный городок и общая кухня. Все это предполагается использовать в случае экстренной ситуации, а также для размещения людей, у которых отсутствует финансовая возможность проживать в отелях. «Также в случае экстренной необходимости (нет средств на лекарства и еду) адресно будет оказана финансовая помощь за счет средств посольства», – передает Наталья обещания дипломатов.

«Ждали до последнего, не верили и получился коллапс»

Значительная часть заблокированных россиян приходится на Таиланд. «Мы получили порядка 20,8 тысяч обращений от людей, которые оказались в данной ситуации. Меньше половины из них – это те, у кого были отменены обратные рейсы, поскольку билеты приобретались у авиакомпаний третьих стран», – говорится в заявлении для прессы посла РФ в Королевстве Таиланд Евгения Томихина. Эти данные были актуальны на 30 марта, но сейчас они если и скорректировались, то незначительно.

«Такое количество людей легко можно объяснить. Зимой сюда едут не только, грубо говоря, срочные туристы, кто на неделю-полторы, но едут и переждать холода, перезимовать, поработать удаленно, если профессия позволяет, – рассказывает Алексей Горбунцов, программист и веб-дизайнер из Новосибирска, который сам работает в Таиланде. – Некоторые из них сейчас решили вернуться, кто заказы потерял, а кто за родных беспокоится. Вот я никуда не собираюсь. При этом Таиланд также резко ограничил вылет, а сами люди ждали до последнего, не верили, тут и получился настоящий коллапс».

Алексей рассказывает про своего знакомого, который получил заказ на дизайн-проект для одной модной ресторанной сети. Хотел неспешно поработать над ним под тайским солнцем, а сейчас рискует потерять выгодный контракт и подумывает о том, чтобы вернуться домой. Проблемы у «зимовщиков» возникают еще и потому, что они часто не покупали обратный билет. Хотя это тоже не является гарантией.

Руководитель бюро информационного агентства «Россия сегодня» в Бангкоке Евгений Беленький рассказывает, что в последние дни аэропорт Суварнабхуми, один из крупнейших в Азии, буквально наводнили россияне. В зале вылета каждый третий пассажир, ожидающий своего рейса – из России. Самые нервные из российских пассажиров – те, кто путешествует самостоятельно, а не организованной группой. Так, Сергей из Химок приехал как раз самостоятельно, вместе с беременной супругой и ее родителями.

«Когда появились слухи о введении ЧС, то мы начали мониторить варианты возвращения досрочно. Звонили в авиакомпанию, где нам предложили билеты за 280 тысяч на четырех человек. Таких денег нет! Мы поменяли вылет из Пхукета через Доху в Москву на вылет из Краби, так как ожидался полный карантин Пхукета. Мы 26-го числа паромом перебрались в Краби и 31 марта должны были вылететь в Москву. Уже в аэропорту перед началом регистрации к нам подошли сотрудницы с криками «Руссия» – оказалось, что всем русским аннулировали билеты», – рассказывает Сергей. В итоге семья добралась домой другим спецрейсом.

«Спецрейсы организовывают постоянно. Консульство работает. Я такого не помню раньше. Думаю, будут рейсы еще», – заключает Алексей Горбунцов.

«Нам страшно, и мы хотим домой»

Еще одна болевая точка – Индия. Помимо прочего, здесь наши сограждане более всего рискуют столкнуться с прямым насилием. Карантин в стране чрезвычайно жесткий, полиция избивает нарушителей, в том числе иностранцев, деревянными или пластиковыми палками. Местное население, обычно дружелюбное, иностранцев считает распространителями вируса и причиной всех бед, угрожает и оскорбляет.

Художники Джон Пешков и Александра Семенова застряли в Мумбае. Они отдыхали на Гоа, когда ситуация была еще относительно нормальной. 19 марта МИД РФ предупредил, что Индия закрывает границу. Обратный билет у пары был на 26 марта – улететь этим рейсом шансов не было. Тогда Пешков и Семенова купили билет на самый ближайший рейс в Россию, с пересадкой в Мумбае и Дубае. Рейс прерывают ровно на середине.

«Из Мумбая в Дубай мы не улетели, потому что самолет отменился. Все это решалось, когда мы летели в Мумбай. Мы застряли в Мумбае, мы поняли, что потратили на билеты больше 100 тысяч. Мы купили одни билеты, они пропали, вторые пропали. Ситуация критическая», – рассказывает Семенова газете ВЗГЛЯД.

«Мы пошли в российское консульство, постояли перед воротами. В итоге вышел человек и сказал, что консульство ничем не может помочь пока», – жалуется Пешков.

Сейчас авиарейсы из Индии осуществляются из Дели и Гоа, а вот Мумбай оказался под запретом. По факту положение безвыходное. Через соцсети художники нашли индо-русскую семью, которая их приютила – заселиться в отель они не смогли.

Кроме Джона и Александры, «заблокированными» в Мумбае оказались еще около сотни россиян. Они даже записали и выложили в сеть коллективное видеообращение. В нем они рассказали, что живут фактически без денег, их выгоняют из гостиниц, запугивает полиция. «Нам страшно, и мы хотим домой», – рассказывают туристы в своем обращении.

Около 400 россиян застряли в городе Ришикеше на севере Индии. Один из них – Максим Трохин из Санкт-Петербурга. Он приехал в Индию еще в ноябре, улететь планировал 25 марта, билет купил за два месяца. Однако полет отменили, деньги сгорели, замену рейса казахская авиакомпания делать не стала…

Сказать, что помощи нет – нельзя. На сайте посольства РФ в Индии сообщается, что «прорабатывается вопрос об организации эвакуационных рейсов на Родину» и составляются списки граждан, нуждающихся в эвакуации или помощи. Пресс-секретарь посольства Евгений Безека рассказывает, что многим туристам помогают с гостиницами. «У многих из них нет денег, либо они заканчиваются. Посольство помогает с продуктами – дипломаты собрали и привезли россиянам картошку, овощи, печенье, средства гигиены и другие товары. Люди могут сами готовить на кухне», – говорит Безека.

Конечно, помощь приходит не так мгновенно, как в голливудских фильмах. Но и сама ситуация абсолютно новая и экстраординарная не только для туристов, но и для дипломатов.

«Поймите, люди работают сутками, и так уже не одну неделю. Конечно, не все успеваем. Объемы колоссальные. Иногда координация нарушается, не успеваем на все реагировать. Что-то случается буквально каждый день. Мы не железные, но всем обязательно поможем», – обещает корреспонденту газеты ВЗГЛЯД чиновник из центрального аппарата МИД.

Проблемы и задержки с эвакуацией и помощью действительно неизбежны, учитывая масштабы. Нашим гражданам, попавшим в «ловушку карантина» в других странах, стоит запастись терпением. «Мы никогда не бросим наших людей», –уже заявил по этому поводу премьер-министр Михаил Мишустин. Вместе с тем необходимо также сообщать о проблемах, при этом не впадая в панику или истерику. Сигналы от попавших в беду – это обратная связь, необходимая государственной машине. РФ не отказывается от своих граждан. Даже от тех, кто нарушил все правила и рекомендации и сам создал сложности. Себе и другим.