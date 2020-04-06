В Ираке произведена попытка обстрела нефтепромыслов

06.04.2020, 16:12, Новости дня

Три ракеты упали на землю в понедельник близ принадлежащих иностранным собственникам нефтепромыслов в южном Ираке, сообщили местные официальные лица.

Как сообщается, ракеты были нацелены на один из районов Басры – одного из главных городов южного Ирака.

По словам официальных лиц, пусковая установка была обнаружена вскоре после удара вблизи места происшествия.

По данным агентства Associated Press, в результате инцидента не было причинено существенного ущерба.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Согласно сообщению агентства Reuters, в местности, подвергшейся обстрелу, в последние недели почти никого не было, благодаря эвакуации подавляющего большинства иностранного персонала из-за эпидемии коронавируса.