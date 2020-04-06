В Ираке произведена попытка обстрела нефтепромыслов
06.04.2020, 16:12, Новости дня
Три ракеты упали на землю в понедельник близ принадлежащих иностранным собственникам нефтепромыслов в южном Ираке, сообщили местные официальные лица.
Как сообщается, ракеты были нацелены на один из районов Басры – одного из главных городов южного Ирака.
По словам официальных лиц, пусковая установка была обнаружена вскоре после удара вблизи места происшествия.
По данным агентства Associated Press, в результате инцидента не было причинено существенного ущерба.
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.
Согласно сообщению агентства Reuters, в местности, подвергшейся обстрелу, в последние недели почти никого не было, благодаря эвакуации подавляющего большинства иностранного персонала из-за эпидемии коронавируса.
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Служба новостей «Голоса Америки»
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