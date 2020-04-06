 

В Ираке произведена попытка обстрела нефтепромыслов

06.04.2020, 16:12, Новости дня

Три ракеты упали на землю в понедельник близ принадлежащих иностранным собственникам нефтепромыслов в южном Ираке, сообщили местные официальные лица.

Как сообщается, ракеты были нацелены на один из районов Басры – одного из главных городов южного Ирака.

По словам официальных лиц, пусковая установка была обнаружена вскоре после удара вблизи места происшествия.

По данным агентства Associated Press, в результате инцидента не было причинено существенного ущерба.

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся.

Согласно сообщению агентства Reuters, в местности, подвергшейся обстрелу, в последние недели почти никого не было, благодаря эвакуации подавляющего большинства иностранного персонала из-за эпидемии коронавируса.

  • Служба новостей «Голоса Америки»

    Подписка



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.02 / “Ювентус” подарил именную футболку болельщику, который отпраздновал 100-летний юбилей на матче команды

18.02 / В Кыргызстане выступили против китайских инвестиций

27.03 / Главврач больницы в Коммунарке предсказал сроки пика коронавируса в Москве

01.04 / В Татарстане приняли регламент получения спецпропусков на время самоизоляции

16.02 / Два человека получили ножевые ранения в храме Москвы

02.04 / Blackrock: в первой половине 2020 года мировая экономика может сократиться на 11%

09.03 / Помпео приветствовал начало процесса по делу о крушении самолета MH17

04.02 / Макрон обвинил Россию в попытке пересмотра истории Второй мировой войны

30.03 / Росмолодежь и Likee запустили флешмоб #МыВместе #ЯОстаюсьДома

11.02 / WE – Вашингтон призвал американцев помочь в борьбе с Россией и Китаем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска