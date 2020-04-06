Ромео побрила, Круза – покрасила: Виктория Бекхэм открыла салон красоты на дому

06.04.2020, 16:11, Разное

Виктория Бекхэм – натура творческая, и ее тяга к креативным экспериментам проявляется даже во время самоизоляции. Сегодня, например, она удивила поклонников, сообщив, что открыла салон красоты на дому. Правда, попасть в этот салон смогли только самые близкие – сыновья “перчинки”, 17-летний Ромео и 15-летний Круз.

45-летняя Виктория опубликовала снимки своих работ: Ромео она побрила виски, оставив на макушке маленький хвостик, а пряди Круза выкрасила в розовый цвет – в этом деле своим опытом с ней поделился известный звездный колорист Марли Ксавье.

С небольшой помощью мама может все! Просто-напросто открыла салон,- прокомментировала Бекхэм свои Instagram-снимки. Поделилась она и fashion-творчеством – пришла на помощь своей дочери Харпер и сыну Крузу, разрисовав вместе с ними футболки и носки. Будет ли семья носить эти произведения, покажет время, но удовольствие от процесса явно получил каждый из участников арт-группы.

Не так давно опытами “колористики”, но уже на лице, делился старший сын Бекхэмов, 21-летний Бруклин. Вдохновившись YouTube-каналом Виктории, в котором она редко, но метко делится своими секретами в области моды, стиля и красоты, Бруклин решил записать “тьюториал” по макияжу. В модели взял свою девушку Николу Пельтц. Эксперимент решено было провести на одном из пляжей Калифорнии. Вооружившись палеткой с яркими тенями цвета радуги, Бруклин начал с глаз. Уверенными движениями он нарисовал на веках Николы ярко-рыжие полосы, потом – эффектную стрелку, а дальше – чистая импровизация: ярко-розовый румянец и сине-розовые губы. “Я буду любить тебя вечно”, – подписал Бекхэм “итоги” своей работы.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельц