“Бить дубинками и сажать в подвал кого надо”: Кадыров похвалил полицейских за избиение нарушителя карантина

06.04.2020, 16:11, Новости дня

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров похвалил и пообещал поощрить полицейских, которые избили жителя Аргуна за нарушение режима изоляции.

“Я изначально был недоволен тем, что сотрудник ударил этого безумца. Но я даже поощрю его. Он не нарушил ничего. Мне пишут: ты же мусульманин, почему ты позволяешь? Мне лучше одного ударить, чем тысячи человек похоронить. Поэтому я принимаю жесткие меры. Кого надо, буду бить дубинками. Кого надо, буду сажать в тюрьму, в подвал, но защищу свой народ”, – заявил Кадыров во время прямого эфира в инстаграме.

Ранее в Сети появилось видео, на котором силовики избивают ногами мужчину за нарушение режима изоляции. Затем в эфире ЧГТРК “Грозный” замглавы отдела полиции Аргуна Умар Джабраилов заявил, что действия силовиков не поощряются руководством МВД. “Будут приняты меры. Будет проводиться служебная проверка, и будут наказаны сотрудники, превышающие должностные полномочия”, –пообещал Джабраилов.

Тем не менее пострадавшему жителю Аргуна и его братьям, которые сняли видео, все-таки пришлось извиниться на камеру.

В Чечне с 24 марта введен режим жесткого карантина: закрыты все заведения, людям не разрешается выходить на улицу, а силовики проводят рейды, призывая жителей вернуться в свои дома. Также полицейским, по сообщениям “Новой газеты”, выдали полипропиленовые трубы, которыми те избивают нарушителей изоляции. Границы региона закрыты с 5 апреля, железнодорожное и авиасообщение также прекращено.