«Хочешь перемен к лучшему – приходи, бери и делай сам»: политик Павел Шаров

06.04.2020, 16:11, Новости дня

Активист призвал помогать старикам и зараженным коронавирусом, а после победы над пандемией – взяться за преобразования в стране.

За последние месяцы Россию накрыли новые испытания, грозящие кризисом, которого еще не было. Обрушение цен на нефть, а следом и рубля, затем коронавирусная пандемия, которая дотянулась и до нашей страны. Всё это сулит большие неприятности экономике и обществу. Но в любых условиях можно и нужно соблюдать два правила: а) не паниковать, б) делать свое дело.

Благотворитель и политик Павел Шаров, на счету которого к 22 годам уже немало молодежных проектов, считает, что любые сложности будут по силам стране, которые не боится меняться. При этом Шаров призывает к переменам без потрясений. Его идея в том, чтобы трансформировать власть, выметая из ее рядов серость избавляясь от трусливых «пассажиров». И воплощать эти перемены, претворять их в жизнь может каждый. Более того, это миссия каждого достойного человека, считает Шаров.

«Любой системе свойственны и личности, и серости. Если уверены, что покажете результат – заходите во все возможные управляющие органы», – призывает он. При огромных бюджетах и человеческих ресурсах, современные молодежные организации зачастую бессильны, бояться действовать, не могут отстаивать ценности страны, заявил он. Как итог – во власть пролезают абсолютные нули, те, кто тише сидят и больше всех кивают. В таких условиях за будущее страны страшно.

Нельзя в борьбе за будущее забывать прошлое, спускать нападки на ценности страны, отметил Павел Шаров. В качестве примера он привел недавнюю травлю прославленного космонавта Валентины Терешковой. Причина этого – в слабости общественных организаций, в инертности их руководителей.

«Лидеры «молодежек» не могут отстоять наши «иконы, таких, как Валентина Терешкова. У молодежных организаций не всегда десяток волонтеров найдется, а их программы уведены в поле псевдообразования с псевдотренингами, во флешмобы улыбок и человеческих многоножек. Фамилий «голов» многоножек страна не знает и не узнает, – говорит Павел Шаров, – В мои 22 года меня тоже можно назвать молодежным лидером. Но я избегаю этого. Являясь далеким от системы, но, при этом, абсолютно пропутинским и патриотичным человеком. Я болею за свое дело. И никогда не брал поддержки у ВУЗов. Наши ребята – настоящие, и всегда готовы работать и помогать – в хосписах, музеях и реабилитационных центрах. Не ожидая чинов и званий».

Павел Шаров обращается ко всем активным и неравнодушным: «Убирайте и выметайте серость. Тех, кто боится. Поддерживайте подвижников. Или – да хоть себя! Смените серость. Власть преобразится. Это нужно нашей стране, чтобы она развивалась и крепла день ото дня. Не все — оппозиция. Не надо хаять власть, ее нужно трансформировать. И все будет хорошо!»

Молодой политик подчеркнул, что всеми его советами он предлагает воспользоваться уже после пандемии. «А сейчас – бегом старикам и тяжелобольным помогать. Мы — уже работаем!» – напомнил он.