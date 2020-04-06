Единственный способ профилактики коронавируса назвал член-корреспондент РАН

06.04.2020, 16:11, Новости дня

Вакцина является наиболее эффективным способом профилактики инфекционных заболеваний, в том числе COVID-19.

Ни лимон, ни имбирь (который взлетел в цене до 5 тысяч рублей) не помогут защититься от коронавируса. Способ предупредить COVID-19 лишь один, и это вакцина, над созданием которой работают десятки компаний в разных странах.

О единственном способе предупредить коронавирусную инфекцию рассказал в программе «Жить Здорово!» замдиректора по научной работе ФБУН Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН, профессор Александр Горелов. Этот постулат касается и других инфекционных заболеваний, отметил он.

Александр Горелов

«Ничего другого человечество не изобрело к настоящему моменту. Вакцинация подарила человечеству 25 лет жизни», — заявил профессор Горелов.

Телеведущая Елена Малышева поинтересовалась у ученого сроками создания вакцины, которая спасет мир от коронавируса. Горело рассказал, что в работе над препаратом ученых встречает масса трудностей. Дело в том, что пока не найдено лабораторных животных, у которых была бы чувствительность к коронавирусу. Это и стопорит работу над вакциной.

Профессор подчеркнул, что в работе над препаратом мир должен сплотиться. Горелов выступает за то, чтобы в этом отношении РФ была полностью включена в мировое пространство.

Он рассказал, что 20 компаний соревнуются, пытаясь скорее создать средство от новой «чумы». Однако вацкцинироваться люди будут той вакциной, что покажет наибольшую эффективность.

«Я думаю, что мы будем бороться с пандемией коронавирусной инфекции, взявшись за руки», — заявил Горелов.

Ученый предостерег всех, напомнив, что вакцина против гриппа от COVID-19 не убережет.

Ранее стало известно, что ученые подсчитали время, который может существовать коронавирус на различных поверхностях.

Тем временем Роспотребнадзор предлагает всем желающим пройти тест на коронавирус в домашних условиях.

Напомним, что ежедневно “Блокнот” публикует статистику по распространению коронавируса по миру и в России.