Экономисты прогнозируют снижение доходов россиян из-за коронавируса

06.04.2020, 16:09, Разное

Аккредитованное при ЦБ РФ рейтинговое агентство АКРА прогнозирует в 2020 году снижение реальных доходов россиян. Аналитики и экономисты считают, что из-за ситуации с коронавирусом вероятно падение денежных доходов населения на 5%.

Специалисты говорят, что ухудшение ситуации относительно макроэкономики граждане страны могут ощутить уже в начале мая этого года. К этому способен привести нерабочий апрель, объявленный таковым российскими властями как мера предотвращения распространения коронавируса COVID-19. По итогам текущего года, валютные колебания, предпринимаемые правительством ограничения относительно карантина и рост уровня безработицы могут снизить доходы россиян не менее чем на 5%, что является наихудшим показателем за последние 6 лет.

По словам Максима Паршина, старшего аналитика АКРА, основной составляющей доходов россиян является заработная плата, а её снижение, соответственно, негативно отразится на благосостоянии граждан. Рецессия экономики РФ спровоцирует рост цен и стагнацию средней зарплаты. Экономисты Альфа-банка также ожидают снижение доходов населения на 5%, но, по их оценкам, это произойдёт из-за финансовых убытков и сокращения предпринимательской деятельности.