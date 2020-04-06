 

В Киеве полиция задержала протестующих против запрета из-за карантина тренировок на спортплощадках

06.04.2020, 16:09, Разное

В Киеве утром 6 апреля возле Гидропарка устроили акцию протеста против запрета из-за карантина тренировок на спортплощадках. Представители правоохранительных органов задержали нескольких протестующих, выражавших недовольство «незаконным ограничением передвижения».
По данным интернет-портала Ukraina.ru, некие «активисты» пытались прорваться в Гидропарк якобы для тренировки на спортивной площадке. Однако в стране введён карантин в связи с распространением коронавируса COVID-19 и действует ряд ограничительных мер, в том числе, на нахождение на улице, в парках или скверах, поэтому занятия спортом на площадках являются нарушением. «Спортсмены» протестовали против подобных мер, называя их незаконными, за что в итоге несколько из них были задержаны киевскими полицейскими.

О задержанных говорят, что они весьма известны в определённых кругах и неоднократно были участниками «акций протеста», подобных устроенной в Гидропарке. По словам очевидцев инцидента, «активисты» вели себя вызывающе и провоцировали конфликт. Какие санкции применят правоохранители в отношении протестующих – пока не сообщается.



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