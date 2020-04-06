 

Россия выделит ВОЗ до 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом

06.04.2020, 16:08, Новости дня

Россия выделит в 2020 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 1 млн долларов на борьбу с COVID-19, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США», – говорится в документе, информирует  РИА «Новости».

Ранее Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

12.03 / Мэра Барселоны поместили под карантин

06.02 / Умер врач из Уханя, которому запрещали говорить про коронавирус

24.02 / Названы сроки подписания контракта на первые российские вертолетоносцы

16.02 / В Анкаре осквернили христианское кладбище

13.03 / В Кремле рассказали о защите Путина от коронавируса

02.02 / Головин не уберег “Монако” от поражения аутсайдеру Лиги 1

11.03 / Активисты сообщили об обысках в домах крымских татар в Бахчисарае

27.02 / Предприниматели заявили, что людей с пистолетами, прутьями и гранатами на “Барабашово” направил Кернес

04.02 / Умер писатель Евгений Витковский

27.02 / Вице-президент Ирана и еще один депутат парламента страны заразились коронавирусом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinsk[email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска