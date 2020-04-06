Россия выделит ВОЗ до 1 млн долларов на борьбу с коронавирусом
06.04.2020, 16:08, Новости дня
Россия выделит в 2020 году Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) до 1 млн долларов на борьбу с COVID-19, распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«Выделить в 2020 году бюджетные ассигнования из федерального бюджета на уплату единовременного добровольного целевого взноса во Всемирную организацию здравоохранения на реализацию мер по борьбе с новой коронавирусной инфекцией до 1 миллиона долларов США», – говорится в документе, информирует РИА «Новости».
Ранее Мишустин заявил о необходимости контролировать выделенные на борьбу с коронавирусом средства.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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