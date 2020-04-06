Врач из Сургута поддержала инициативу наградить главврача Коммунарки званием Героя России

06.04.2020, 16:08, Новости дня

«Человек самоотверженно работает на самом трудном участке, не жалея ни себя, ни свое здоровье. Я думаю, он заслужил эту награду»», – сообщила газете ВЗГЛЯД врач-инфекционист из Сургута Елизавета Магомедова, комментируя инициативу наградить главврача больницы в Коммунарке Дениса Проценко званием Героя России. Она также рассказала о лечении коронавируса в регионе и благодарности выписавшихся пациентов.

«В случае подтверждения диагноза «коронавирус» – мы назначаем этиотропную терапию и противовирусные препараты. Если возникает вторичная бактериальная инфекция или пневмония – то добавляется антибактериальная терапия», – отметила заведующая приемным инфекционным отделением Сургутской окружной клинической больницы, врач-инфекционист Елизавета Магомедова.

«Больница наша обеспечена всеми лекарственными средствами и средствами для индивидуальной защиты медпресонала. В инфекционном отделении развернуто 150 коек, в том числе – 52 реанимационных. Проблем особых нет, работаем. На сегодня у нас было шесть пациентов с коронавирусом: трое выздоровевших мы уже выписали, еще трое на госпитализации», – добавила врач.

По ее словам, бывшие пациенты больницы после выписки поддерживают врачей в соцсетях и организовывают флеш-мобы.

«Нам это очень приятно. Вообще РФ – огромная страна. Наш народ очень сильный. Вспомните, как люди преодолели блокаду Ленинграда. Выстояли. Значит, справимся и с коронавирусом. Главное – прислушиваться к мнению правительства и врачей: оставаться дома, соблюдать режим самоизоляции и предписания минздрава. Тогда распространение коронавируса удастся остановить», – отметила врач-инфекционист.

Магомедова также отметила мужество своих коллег, включая главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, который на прошлой неделе заразился коронавирусом.

«Я слышала о предложении присвоить Проценко звание Героя России. Считаю, так и надо сделать. Человек самоотверженно работает на самом трудном участке, не жалея ни себя, ни свое здоровье. Я думаю, он заслужил эту награду», – подчеркнула Магомедова.

Напомним, за последние сутки в России зафиксировано 954 новых случая коронавируса в 49 регионах, умерли два человека. Общее число инфицированных в РФ достигло 6343 человек.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.