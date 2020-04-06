 

Нижегородцы оказались лидерами в РФ по использованию электронных госуслуг

06.04.2020, 16:08, Новости дня

Жители Нижегородской области оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России, информирует пресс-служба областного правительства.

По данным Росстата, в 2019 году в общей сложности государственными услугами воспользовались 77,6% россиян. Самые высокие показатели у Ямало-Ненецкого автономного округа (91,3%), Московской области (90,9%), Республики Тыва (90,4%) и Башкортостана (89,7%). При этом 90,2% нижегородцев, пользующихся госуслугами, получили их в прошлом году в электронном виде (в 2018 году – 74,7%).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, глава государства Владимир Путин не раз говорил о важности упрощения получения госуслуг.

«Максимально возможное количество документов должно оформляться в электронном виде. Ведется постоянная работа по усовершенствованию регионального портала госуслуг. В 2019 году к нему обратилось более миллиона уникальных пользователей», – добавил глава региона, передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Губернатор заявлял, что для Нижегородской области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением организовать регистрацию браков и разводов через портал «Госуслуг».



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / Экс-сенатор Пенсильвании счел преследование «Конкорда» «вопиющим просчетом»

18.03 / Россия выплатила компенсации за депортацию семерым гражданам Грузии

06.02 / В Мосгордуму внесли проект амнистии осужденных по «московскому делу»

06.03 / Зеленский: Мы работаем над тем, чтобы в марте был обмен, а в конце апреля – встреча в нормандском формате

20.03 / Ученые обнаружили еще одно преимущество грудного молока

16.02 / В РФ объяснили Евросоюзу, что важнее «аппетита к силе»

17.03 / Путин заявил об увеличении числа преступлений

21.03 / Конфликт нарративов в Сенате

06.02 / Артсистему “Деривация” установят на новые российские корабли

10.02 / Глава Минздрава РФ стал сопредседателем Форума “Здоровье нации”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска