Нижегородцы оказались лидерами в РФ по использованию электронных госуслуг

06.04.2020, 16:08, Новости дня

Жители Нижегородской области оказались лидерами по использованию электронных госуслуг в России, информирует пресс-служба областного правительства.

По данным Росстата, в 2019 году в общей сложности государственными услугами воспользовались 77,6% россиян. Самые высокие показатели у Ямало-Ненецкого автономного округа (91,3%), Московской области (90,9%), Республики Тыва (90,4%) и Башкортостана (89,7%). При этом 90,2% нижегородцев, пользующихся госуслугами, получили их в прошлом году в электронном виде (в 2018 году – 74,7%).

По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, глава государства Владимир Путин не раз говорил о важности упрощения получения госуслуг.

«Максимально возможное количество документов должно оформляться в электронном виде. Ведется постоянная работа по усовершенствованию регионального портала госуслуг. В 2019 году к нему обратилось более миллиона уникальных пользователей», – добавил глава региона, передает «Комсомольская правда».

Ранее сообщалось, что Глеб Никитин входит в состав Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации. Губернатор заявлял, что для Нижегородской области развитие цифровой экономики, в том числе в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», является абсолютным приоритетом.

Напомним, ранее председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к премьеру Михаилу Мишустину с предложением организовать регистрацию браков и разводов через портал «Госуслуг».