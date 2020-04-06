В Тернопольской области коронавирусом заразились 44 медика

06.04.2020, 15:54, Новости дня

По состоянию на 6 апреля в Тернопольской области инфицирование коронавирусом подтверждено у 44 медицинских работников, сообщил тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом в Facebook.

Больше всего заболевших медиков – 35 – в Монастырисском районе.

Также случаи инфицирования зафиксированы в Кременецком (четыре), Залищицком (два), Козовском (один), Бучачском (один) районах и один – в Тернополе, но он не связан с профессиональной деятельностью.

❗️НА ТЕРНОПІЛЬЩИНІ НА КОРОНАВІРУС ЗАХВОРІЛО 44 МЕДИКИ🔹35 – в Монастириському районі🔹2 – в Заліщицькому районі 🔹4 – в… Posted by Тернопільський штаб для боротьби з коронавірусом on Esmaspäev, 6. aprill 2020

В Тернопольской области, по данным Минздрава на утро 6 апреля, зафиксировано 160 случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, скончалось три человека.

Вспышка COVID-19 началась в декабре 2019 года в Китае. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них более 270 тыс. выздоровели, 70 356 умерли.

В Украине, по информации Минздрава на 9.00 6 апреля, подтверждено 1319 случаев COVID-19, 38 пациентов скончались, 28 вылечились.