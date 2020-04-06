 

В центре Николаева произошла стрельба. СМИ пишут, что ранение в голову получил криминальный авторитет Мультик

06.04.2020, 15:54, Новости дня

Днем 6 апреля в центре Николаева произошла стрельба, в результате которой огнестрельное ранение получил бизнесмен, проинформировала пресс-служба полиции Николаевской области. 

Сообщение о стрельба правоохранители получили около 14.00. 

На место происшествия выезжал начальник Главного управления полиции в Николаевской области Александр Анохин, отметили в пресс-службе. 

“Устанавливаются обстоятельства происшествия и принимаются меры по розыску причастных к совершению преступления лиц”, – сказано в сообщении.

Полиция  начала уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст.115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

По данным издания “Новости N”, стрельба произошла во дворе офисного центра “Техноконтракт”. Сотрудники расположенной рядом автомойки услышали несколько выстрелов, после чего  увидели на асфальте раненого мужчину. Пострадавшим оказался бизнесмен Михаил Титов, известный по кличке Мультик.

Издание выяснило, что Титов получил сквозное пулевое ранение в челюсть, в больницу его доставили в состоянии геморрагического шока. Бизнесмена экстренно прооперировали, врачам удалось стабилизировать состояние.

“Преступности.НЕТ” пишет, что стрелявший скрылся на автомобиле с еврономерами. В городу объявлен план “Перехват”.

В 2017 году в Генеральной прокуратуре сообщали, что Михаил Титов – криминальный авторитет и что он имеет влияние на органы власти региона. 

В августе 2017 года в Николаева задержали Титова и еще четырех человек. Они подозревались в создании преступной организации, которая на протяжении 2008–2017 годов лишала людей свободы, угрожала убийством, занималась рэкетом, рейдерством, угонами, присвоением имущества и государственных средств. Журналист Дмитрий Гнап сообщил в ноябре 2018 года, что Титова “втихаря выпустили из СИЗО”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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