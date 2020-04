“РИА Новости” сообщило, что Джонсона подключили к ИВЛ. Спикер британского премьера назвал это дезинформацией

06.04.2020, 15:54, Новости дня

Информация российского агентства “РИА Новости” о том, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, не соответствует действительности, заявил пресс-секретарь премьера. Слова спикера в в Twitter привел лондонский корреспондент итальянской газеты La Repubblica Антонелло Гуеррера.

О том, что Джонсон, у которого 27 марта подтвердили диагноз COVID-19, был госпитализирован, стало известно вечером 5 апреля. В офисе премьера подчеркивали, что он обратился в больницу по совету лечащегося врача в качестве меры предосторожности: у Джонсона уже около 10 дней сохраняются высокая температура и кашель.

После полуночи “РИА Новости”, ссылаясь на источник, “близкий к руководству национальной системы здравоохранения Англии”, сообщило, что госпитализация Джонсона была экстренной и ему будут проводить искусственную вентиляцию легких.

Днем 6 апреля спикер Джонсона назвал сообщение “РИА Новости” дезинформацией. “Это часть кампании по публикации вводящих в заблуждение новостей, продолжающейся с начала эпидемии коронавируса”, – сказал представитель офиса премьера.

Британское правительство также намерено обратиться к администрациям социальных сетей с просьбой “прекратить распространение этой дезинформации”.

About the reports by Russia official news agency Ria Novosti on “Johnson on ventilator”, PM Johnson’s spokesman adds that UK and “cabinet office will treat this disinformation as spread of false news, we’ve asked social media companies to stop the spread of this disinformation”

— Antonello Guerrera (@antoguerrera) April 6, 2020

Позже в Twitter Борис Джонсон сообщил, что “пребывает в хорошем расположении духа и поддерживает связь с командой”. Он добавил, что лег в больницу, чтобы провести “некоторые рутинные тесты”.

Last night, on the advice of my doctor, I went into hospital for some routine tests as I’m still experiencing coronavirus symptoms. I’m in good spirits and keeping in touch with my team, as we work together to fight this virus and keep everyone safe.

— Boris Johnson #StayHomeSaveLives (@BorisJohnson) April 6, 2020

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса на 6 апреля, общее количество инфицированных в мире превысило 1,28 млн, из них 270 тыс. выздоровели, более 70 тыс. умерли.

В Великобритании коронавирусом заразились 48,4 тыс. человек, умерли 4,9 тыс., выздоровели 229.

Коронавирус у Джонсона был подтвержден 27 марта, с тех пор он находился в резиденции на Даунинг-стрит. Он стал первым лидером крупной державы, заразившимся коронавирусной инфекцией.