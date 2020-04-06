Эксперты: Подешевевшие iPhone 11 приведут к падению стоимости Android-смартфонов 4G

06.04.2020, 15:53, Разное

Из-за пандемии коронавируса почти на 225 долларов снизилась цена iPhone 11 Pro Max. При этом, уменьшение стоимости «яблочных» девайсов приведет к аналогичной ситуации и с Android-смартфонами, поддерживающими мобильные сети четвертого поколения, отметили эксперты.

Специалисты Xiaomi сделали вывод, что в связи с пандемией COVID-19 изменится ситуация на рынке смартфонов в европейских странах, США, Канаде и в Южной Америке. Из-за вспышки заболевания люди стали приобретать товары первой необходимости, а также продукты питания. Это приведёт к падению спроса на устройства и снижению их стоимости. Прежде всего, это касается флагманских смартфонов: например, подешевеют Android-гаджеты 4G, так как популярность аппаратов, поддерживающих сети пятого поколения, будет расти.

Анализ рынка показал увеличенный пользовательский интерес к 5G-моделям, а вот девайсы с LTE становятся менее популярными. Напомним, что в нынешнем году должен состояться дебют iPhone 12 с поддержкой сетей пятого поколения. Впрочем, специалисты не исключают, что производство будет ненадолго задержано из-за вспышки коронавируса.