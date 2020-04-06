Экономист: РФ в состоянии выплатить россиянам по 50 тысяч рублей из-за коронавируса

06.04.2020, 15:53, Разное

Экономист Сергей Жаворонков считает, что РФ вполне в состоянии выплатить своим гражданам, чей ежемесячный доход значительно сократился из-за правительственных мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса, по 50 000 рублей. По словам старшего эксперта Института экономической политики имени Гайдара, российские золотовалютные резервы обладают денежными средствами в размере около $590 миллиардов.

Если же подсчитать, в какую сумму государству обойдутся единовременные выплаты гражданам по 50 000, то получится 7,25 триллиона рублей, или же $95 миллиардов. Если не из золотовалютных резервов, то деньги можно было бы взять у фонда национального благосостояния, но после этого на его счету не останется никаких средств, отметил экономист. «В общем, финансы найдутся», – сделал вывод Сергей Жаворонков в беседе с журналистами издания URA.RU.

Данный комментарий эксперт дал после того, как Мария Демина, депутат госсобрания Алтая от КПРФ, обратилась к лидеру страны Владимиру Путину с предложением выплатить каждому россиянину по 50 000 рублей. Однако собеседник издания не считает, что материальная помощь от государства должна затрагивать тех, чей уровень дохода не изменился в связи с мировой эпидемией вируса COVID-19.