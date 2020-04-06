Иисусу с Патриарших грозит 15 суток за выгул собаки

06.04.2020, 15:50, Новости дня

Иисус Воробьев, задержанный патрулем на Патриарших прудах во время выгула собаки, рассказал о происшедшем и о том, какие ему предъявляются обвинения. В эфире программы "60 минут" он рассказал, что обвиняют его в неподчинении требованиям полиции (статья 19.3 КоАП РФ).

"Как сказал адвокат, за это мне грозит наказание: от штрафа до 15 суток административного ареста", – уточнил Воробьев.

Иисус рассказал, что живет рядом с Патриаршими прудами. Туда он пошел выгуливать собаку, несмотря на карантинный запрет находиться в скверах. Его возмутило, что в закрытой зоне свободно работали строители, и Воробьев счел, что и ему можно, в свою очередь, здесь гулять с питомцем. При этом Воробьев не подчинился требованиям полицейского патруля покинуть Патриаршие пруды, после чего был задержан.

"Они меня запихнули в автобус, не дав отвести собаку домой, и вывели этим из себя", – сказал мужчина, подчеркнув, что сотрудники полиции якобы спровоцировали его на оскорбления в свой адрес.

Тем не менее, Иисус не признает за собой вины: "Я абсолютно не совершал никакого административного правонарушения. Наоборот, считаю, что сотрудники полиции нарушили мои права". Он добавил, что после наказания вновь отправится с собакой по этому же маршруту.

В свою очередь глава пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве Владимир Васенин осветил эту резонансную историю с позиции правоохранительных органов.

"В ходе патрулирования полицейские заметили нарушителя на территории сквера вместе с собакой. Подошли к нему и представились", – сказал полковник.

Васенин отметил, что полицейские вели себя вежливо и корректно, провели разъяснительную работу по режиму самоизоляции. Однако Воробьев на замечания не отреагировал, начал спорить и вести себя агрессивно по отношению к патрульным.

"За то, что он не выполнил законное требование полиции, был доставлен в территориальный орган", – объяснил полковник.

Васенин обратил внимание, что на протяжении нескольких часов, находясь в отделении полиции, нарушитель не называл своих данных. Лишь когда они все-таки были установлены, против него составили протокол.

Представитель МВД подчеркнул, что московская полиция не ставит перед собой цель кого-то задерживать. Полицейские информируют жителей о содержании ограничительных мер и призывают прежде всего к сознательности и пониманию ситуации.

В заключение Васенин констатировал, что за прошедший период МВД составлено более 160 административных протоколов по статье 12.4 о несоблюдении предписания находиться дома.

Сейчас в РФ зафиксировано 6343 случая заболевания коронавирусом COVID-19, из них 4484 – в Москве. С 30 марта в столице действует режим самоизоляции для всех жителей.