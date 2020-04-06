Министр: Франция в 2020 году столкнется с худшим экономическим спадом с 1945 года

06.04.2020, 15:50, Новости дня

Франция в 2020 году может столкнуться с сильнейшим экономическим спадом со времени окончания Второй мировой войны, который намного превосходит спад, наблюдаемый после мирового финансового кризиса, сообщил министр финансов Франции Брюно Ле Мэр, передает Reuters.

Ле Мэр сообщил на слушаниях в Сенате посредством телеконференции, что вторая по величине экономика еврозоны, скорее всего, сократится сильнее, чем в 2009 году.

"Это показывает масштабы экономического шока, с которым мы столкнулись", — сказал чиновник.

Правительство подсчитало в прошлом месяце в обновленном бюджете на случай чрезвычайной ситуации, что экономика сократится на 1% в этом году, но с тех пор французские власти указали, что эти данные придется пересмотреть.

В связи с тем, что экономика Франции в настоящее время работает только на две трети от своего нормального уровня, каждый месяц ограничительных мер, которые были введены властями, отнимает 3 процентных пункта экономического роста, согласно оценкам официального статистического агентства INSEE в прошлом месяце.

Министерство труда Франции ранее заявило, что около 5 миллионов французских рабочих — каждый четвертый в частном секторе — были отправлены в субсидируемый государством отпуск, чтобы избежать массовых увольнений.