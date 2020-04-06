В Сколкове разоблачили изобретателей дезинфектора из хлорки, облученной плазмой

06.04.2020, 15:50, Новости дня

Экспертная комиссия фонда "Сколково" разоблачила создателя дезинфицирующей жидкости "Магнарил". Ее разработчики утверждали, что "Магнарил" обладает способностью уничтожать частицы коронавируса COVID-19. Якобы эта способность связана с методикой ее производства: среди которых обработка дезинфицирующей жидкости холодной плазмой.

"Магнарил" — обычная хлорка, которая не отличается по свойствам от обычных обеззараживающих средств на ее базе, подчеркнул ректор "Сколтеха", академик Александр Кулешов.

"Можно было бы вместо этого обрабатывать ее акустическими волнами, устроить танцы шаманов с бубнами, результаты были бы одинаковыми, — приводит ТАСС слова академика Кулешова. — Мы все знаем, что простая хлорка имеет обеззараживающий эффект и ничего нового в этом нет".

Наличие антивирусного эффекта у "Магнарила" экспертная комиссия фонда "Сколково" не подтверждала, как и не давала рекомендации о начале его производства. Александр Кулешов подчеркнул, что ложная информация о "Магнариле" возмутила, как ученых, работающих в "Сколтехе", так и все научное сообщество. Ученые свое мнение изложили в письме. Его основной посыл — любая ложная информация, внушающая неоправданные надежды, катастрофически опасна и вредна для общества.

Распространение фейк-новостей ученые связали с тем, что мнение ученых-профессионалов все чаще игнорируются.

Пандемия коронавируса привела к заражению в мире более 1 миллиона 286 тысяч человек. Более 70 тысяч из них погибли от осложнений. На 6 апреля в РФ отмечено 6 тысяч 343 заражения коронавирусом COVID-19. За сутки прирост составил 954 человека. Больше всего заразившихся в Москве – 4 тысячи 484 человек. В Россию коронавирус завезли туристы, вернувшиеся из более чем 70 стран мира. 47 пациентов от вызванных коронавирусом осложнений скончались. 406 человек выздоровели. Для информирования за развитием эпидемиологической ситуации в РФ создан специальный ресурс – официальный сайт стопкоронавирус.рф.