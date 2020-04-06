Мурашко поддержал версию о естественном происхождении коронавируса

06.04.2020, 15:48, Новости дня

Большинство ученых считают, что новый коронавирус имеет естественное происхождение, повода сомневаться в этом нет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Мнений много. На сегодняшний день все-таки большинство говорит о том, что это естественный вирус, который адаптировался к условиям непосредственно взаимодействия с человеком, и я не вижу на сегодняшний день повода в этом усомниться», – сказал Мурашко в эфире программы «Познер» на Первом канале, информирует РИА «Новости».

Глава Минздрава также отметил, что антималярийные препараты показали неплохую эффективность при коронавирусе, однако они не спасают жизни людей.

«Это антималярийные препараты. Они показали достаточно неплохую эффективность, но не являются во всех ситуациях жизнесберегающими, не спасают жизни», – сказал он.

«Здесь вопрос, на каком этапе это лечение начали. Существует несколько схем применения этих препаратов и других противовирусных препаратов. В том числе идет поиск лабораторный, чтобы посмотреть, какой из препаратов останавливает репликацию. Кандидатов сегодня достаточно большое количество, в том числе зарегистрированных, с показанной безопасностью», – сказал Мурашко.

Министр подчеркнул, что принимать такие препараты необходимо под строгим наблюдением врача.

«Эти препараты все-таки токсичны и ни в коем случае нельзя применять их просто профилактически, категорически», – сказал Мурашко.

По словам министра, в течение двух ближайших недель станет ясно, насколько эффективны принятые в РФ меры против COVID-19.

Мурашко добавил также, что мобилизация системы здравоохранения в стране идет полным ходом.

«Мне кажется опасным, когда задают вопрос, готова или не готова система. Система здравоохранения не должна быть в отрыве от комплекса противоэпидемических мер, поведения населения. Неправильно испытывать на прочность или стену, или лоб. Мы должны формировать меры, которые касались бы и мобилизации (системы, – прим. ВЗГЛЯД) здравоохранения, а она сегодня идет полным ходом», – приводит слова главы ведомства ТАСС.

Ранее глава Минздрава заявил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом в РФ развивается по благоприятному сценарию.

Академик рассказывал, что новый коронавирус не мог быть создан искусственно, его происхождение является природным.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.