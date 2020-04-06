Компания владельца “Арбидола” зарегистрировала в России экспресс-тест на коронавирус

06.04.2020, 15:42, Новости дня

Биофармацевтическая компания “Генериум” зарегистрировала в Росздравнадзоре первый российский экпресс-тест на коронавирусную инфекцию, сообщается на сайте Минпромторга России.

“Это первый отечественный экспресс-тест, который позволяет, используя стандартное оборудование, с точностью более 94% определить наличие коронавируса в течение 40 минут, включая пробоподготовку”, – сказано в пресс-релизе.

Член-корреспондент РАН Андрей Иванов рассказал, что уменьшить время тестирования удалось с помощью упрощенной процедуры подготовки образца и уменьшения количества этапов анализа.

“Это позволит повысить пропускную способность лабораторного оборудования и увеличить количество выполняемых исследований более чем в три раза по сравнению с действующими методиками”, – рассказ Иванов.

Тест был разработан в новосибирской компании “Медико-биологический союз”. Компания “Генериум” займется дистрибуцией, определит цену теста и объемы производства. Ее создатель – миллиардер Виктор Харитонин, который также является владельцем компании “Отисифарм”, которая производит противовирусный препарат “Арбидол”.

“Арбидол” не имеет доказанной эффективности в лечении гриппа и ОРВИ, Формулярный комитет Российской академии медицинских наук назвал его “устаревшим препаратом”. В рекомендациях ВОЗ по лечению гриппа он также отсутствует. В марте 2020 года Федеральная антимонопольная служба признала рекламу “Арбидола” как препарата против коронавируса незаконной.