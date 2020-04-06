Певец Ронан Китинг стал отцом в пятый раз

06.04.2020, 15:41, Разное

Больницы и врачи в эти дни приносят не только плохие новости, а мир полнится не только новостями о вирусе COVID-19, что на личном примере доказал певец Ронан Китинг. Еще в конце марта он написал в личном блоге пост, сообщив своим поклонникам о пополнении в своем многочисленном семействе:

Привет, мир! Сеем добро и свет в это сложное время объявлением о том, что к нам 27 марта прибыла наша маленькая девочка Коко Нокс Китинг. Папа и мама в восторге!

Ронан Китинг и Сторм с маленькой КокоСпустя неделю Ронан также опубликовал в Instagram “апдейт” ситуации, пошутив: “Этой детке всего-ничего, а она уже просит карманных денег”.

Реальных, а не шуточных карманных денег у музыканта скорее просят его старшие дети от предыдущего брака – с моделью Ивонн Коннолли, который продлился с 1998 по 2015 годы и закончился расставанием из-за измены Ронана. Несмотря на этот разрыв, певец по-прежнему близко общается со своими детьми от этих отношений: воспитывает 21-летнего Джека, 19-летнюю Марию и 14-летнюю Эли. Еще в начале марта, отмечая 21-летие старшего сына, Ронан написал: “Люблю тебя, чувак! Ты вырос потрясающим человеком”.

Ронан и Сторм со старшими детьми

С моделью и продюсером Сторм Уихтриц, подарившей ему двоих детей, Ронан, очевидно, познакомился еще во время первого брака. В августе 2015 года, всего через пару месяцев после его развода с Ивонн, они поженились в Шотландии в присутствии лучших друзей певца: певицы Данни Миноуг и коллег по Boyzone Шейн Линч и Микки Грэм. Два года спустя на свет появился первенец пары – мальчик Купер Арчер Уихтриц-Китинг, а теперь у него появилась младшая сестренка. В интервью прессе и личном блоге Ронан не скупится на похвалу и комплименты любимой, то и дело повторяя “Я счастлив быть мужем этой сильной женщины”. Почти сразу же после рождения маленькой Коко он вновь не сдержал эмоций, признавшись супруге в любви:

Иногда я не верю в существование этой потрясающей женщины. Она определенно – сила, с которой стоит считаться. Не прошло и пары часов с тех пор, как наша девочка прибыла в этот мир, как Сторм уже носится за Купером по нашему саду. Даже в сложившихся выбивающих из колеи обстоятельствах она способна вести себя как ни в чем не бывало и фокусироваться на том, что действительно важно.

Ронан Китинг и Сторм Уихтриц с Купером, Джеком, Марией и Эли Китинг