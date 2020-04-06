Япония введет чрезвычайное положение сроком на месяц

06.04.2020, 15:30, Новости дня

ТОКИО – Япония объявит чрезвычайное положение в Токио и еще шести префектурах уже во вторник в попытке остановить коронавирус, сообщил премьер-министр страны. Тем временем правительство готовит пакет стимулирующих мер, чтобы смягчить наносимый экономике удар.

В Японии зарегистрировано более 3500 инфицированных коронавирусом, из которых 85 человек скончались. По сравнению с другими очагами, это не такая большая вспышка, но показатели продолжают расти. Особую тревогу вызывает ситуация в Токио, где зарегистрировано более тысячи случаев инфицирования, включая 83 новых случая в понедельник.

Премьер-министр Синдзо Абэ объявил о предстоящем введении чрезвычайного положения в выступлении перед СМИ в прямом эфире.

Чрезвычайное положение продлится около месяца, что позволит губернаторам призывать людей оставаться дома, а компании – закрыться, но у них не будет полномочий вводить жесткий карантин, как в некоторых других странах. В большинстве случаев наказания за игнорирование рекомендаций не предусмотрено, и основной упор будет делаться на общественное воздействие и уважение к властям.

На правительство оказывалось все большее давление, чтобы оно пошло на этот шаг, хотя Абэ выражал обеспокоенность по поводу слишком поспешных действий, учитывая ограничения на передвижения и бизнес, которые за этим последуют.

Ожидается, что стимулирующий пакет стоимостью сотни миллиардов долларов должен быть представлен на этой неделе.

По всей видимости, эта чрезвычайная мера получит общественную поддержку. Опрос, проведенный телекомпанией JNN, показал, что 80 процентов считают, что Абэ должен объявить чрезвычайное положение, в то время как 12 процентов не видят в этом необходимости. Рейтинг Абэ снизился на 5,7 процентных пункта по сравнению с мартом и составил 43,2 процента.

Директор Института здравоохранения в лондонском Королевском колледже Кэндзи Сибуя считает решение Абэ запоздалым, учитывая взрывной рост заболеваемости в Токио.

«Его нужно было объявить не позднее 1 апреля», – говорит он.

Призыв к спокойствию

Выражая тревогу по поводу большого числа инфицирований, которые остаются невыявленными, губернатор Токио Юрико Коикэ на прошлой неделе дала понять, что она выступает за введение чрезвычайного положения, чтобы помочь ей убедить жителей столицы придерживаться строгих правил социального дистанцирования.

Эксперт правительственной комиссии по коронавирусу заявил, что Япония может избежать взрывного роста заболеваемости, сократив количество личных контактов на 80 процентов.

В соответствии с законом, который был пересмотрен в марте, чтобы учесть ситуацию с коронавирусом, премьер-министр может объявить чрезвычайное положение, если болезнь представляет «серьезную опасность» для жизни людей, а ее стремительное распространение может оказать большое негативное влияние на экономику.

Министр экономики Ясутоси Нисимура призвал к спокойствию, заявив, что жителям префектур, где будет объявлено чрезвычайное положение, не нужно бежать в другие регионы, что может привести к распространению инфекции, сообщила телекомпания NHK.

Хотя масштабы эпидемии в Японии могут показаться незначительными по сравнению с 335 тысячами инфицированными и 9500 умершими только в США, эксперты опасаются, что внезапный всплеск заболеваемости может привести к перегрузке системы здравоохранения Японии.

Прежде чем вводить чрезвычайное положение, Абэ должен получить официальное заключение группы экспертов.

Губернаторы в Токио и других районах страны просили жителей оставаться дома на выходных, избегать массовых скоплений людей и вечерних прогулок, а также работать из дома. Это возымело определенный эффект, но, по мнению многих экспертов, не такой существенный, как нужно.