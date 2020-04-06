В Италии предложили установить памятник российским военным

06.04.2020, 15:30, Новости дня

Члены независимой культурной ассоциации имени Льва Толстого из североитальянского городка Мулаццано предложили установить памятник в честь российских военных специалистов, прибывших в Италию, чтобы оказать помощь в борьбе с распространением COVID-19, сообщил координатор этой организации Марко Баратто.

«В условиях нынешней чрезвычайной ситуации мы хотим поблагодарить военных России, которые ведут борьбу с невидимым и опасным врагом, мы хотим сказать им спасибо. Когда же победа над коронавирусом будет одержана, важно будет помнить о тех, кто ее обеспечил, в том числе и о российских военных и медиках, которые пришли к нам на помощь. Мы считаем, что именно здесь, в области Ломбардия, где ваши специалисты в эти дни помогают пожилым людям, проводя дезинфекцию многих домов для престарелых, должен быть установлен монумент в честь этих мужественных людей», – сообщил Баратто, передает РИА «Новости».

По его словам, активист хорошо осведомлен о той помощи, которую русские военные моряки оказали жителям сицилийского города Мессина, где 28 декабря 1908 года произошло разрушительное землетрясение. «Буквально на следующий день в мессинский порт прибыли корабли российского флота, совершавшие плавание по Средиземному морю. Моряки участвовали в разборе завалов, спасли очень многих жителей города. В благодарность за это в Мессине был установлен памятник «русским морякам, героям милосердия», – отметил Баратто.

Кроме того, глава культурной ассоциации подчеркнул, что РФ оказывает помощь Италии безвозмездно, не прося ничего взамен. Также историк отметил, что несмотря на публикации в некоторых СМИ о том, что российская помощь Италии в борьбе с коронавирусом якобы «бесполезна или малополезна», Баратто подчеркнул: «Все, что делается, идет на пользу. Поблагодарим Бога за то, что нам протянули руку помощи».

Напомним, помимо всесторонне медикаментозной помощи, Российские военные продезинфицировали четыре пансионата в Италии. За последние сутки в Италии побит рекордно низкий показатель жертв коронавируса.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.