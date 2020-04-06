 

Глава Курской области пообещал, что реализация нацпроектов не остановится из-за коронавируса

06.04.2020, 15:30, Новости дня

Губернатор Курской области Роман Старовойт на заседании оперативного штаба рассказал о том, что новая коронавирусная инфекция не станет угрозой для реализации национальных проектов в регионе.

Согласно решению Президента РФ Владимира Путина, реализация национальных проектов из-за угрозы распространения COVID-19 не приостанавливается. Такое решение будет способствовать возврату экономики к «нормальному» состоянию.

В этом году Курской области на выполнение нацпроектов было выделено порядка 10 млрд рублей.

«В нынешних условиях – это колоссальные деньги. Наша задача сделать все, чтобы как можно быстрее ввести эти деньги в оборот экономики Курской области. Я просил ускорить заключение госконтрактов, чтобы подрядные организации Курска получили эти деньги, сохранились рабочие места», – приводит слова губернатора «Курская правда».

Также Роман Старовойт назвал первоочередной задачей, как можно быстрее выполнить национальные проекты.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.



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