 

Школьникам в условиях самоизоляции раскрыли секреты профессии журналиста

06.04.2020, 15:30, Новости дня

Известные журналисты и специалисты в сфере массовых коммуникаций в рамках Всероссийского конкурса «Большая перемена» рассказали школьникам о новых направлениях журналистики и провели лекцию о возможностях создания интересного контента в соцсетях.

В официальном сообществе конкурса во ВКонтакте в рамках тематической недели «Расскажи о главном!» журналисты поделились со школьниками секретами профессии, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. 

Сами ученики попробовали себя в качестве интервьюеров, приняв участие в челлендже #ИнтервьюНаДиване.

Так, онлайн-урок журналистского мастерства провел журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс. А видео-лекцию на тему «ВКонтакте для авторов: цифры, инструмеенты, кейсы» представил директор по стратегическим коммуникациям соцсети Константин Сидорков.

Челлендж #ИнтервьюНаДиване запустила блогер Амина Tenderlybae: участникам предложили с помощью смартфона записать интервью с кем-то из близких, также находящихся с ними дома, или по телефону. Результаты – опубликовать в соцсети с хэштегами #БольшаяПеремена и #ИнтервьюНаДиване.

Челлендж поддержала блогер Катя Адушкина и провела #интервьюнадиване со своей бабушкой. Инициативу Адушкиной поддержали участники «Большой перемены». Лучшие интервьюеры получили призы от организаторов конкурса – необходимые аксессуары для профессионального блогера (стедикам для смартфона, селфи-лампа, селфи-палка, микрофон).

Всероссийский конкурс для учеников 8-10 классов «Большая перемена» задуман как платформа для общения школьников в рамках самых различных тем. Главная цель конкурса – предоставить каждому подростку возможность проявить себя и раскрыть таланты, важные в современном мире и не всегда выявляемые с помощью традиционных методов оценки – школьной успеваемости или олимпиад. Победители конкурса получат денежные призы и путевки в «Артек», выпускники – дополнительные баллы при поступлении в вузы.



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