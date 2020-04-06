 

Tesla создала ИВЛ собственной конструкции

06.04.2020, 15:30, Разное

Использование автомобильных компонентов помогло Tesla создать ИВЛ собственной конструкции. Дефицит аппаратов во время пандемии коронавируса должен быть преодолен стараниями компании Илона Маска.
Производителям медоборудования в ряде стран мира помогут автомобилестроители и разработчики электроники. Ситуация с нехваткой аппаратов, жизненно необходимых для искусственной вентиляции легких у больных, чье состояние здоровья определяется как «тяжелое», таким образом должна быть преодолена.

За полтора месяца французский Air Liquide выпустит столько же аппаратов ИВЛ, сколько в обычное время производилось за три года. Компания Ford при поддержке General Electric заявила о готовности к производству 50 тысяч ИВЛ за 100 дней на своем заводе в городе Мичиган. Фабрика компании Илона Маска в Буффало будет выпускать аппараты собственной конструкции. Экстренная необходимость заставила разработчиков использовать уже существующие компоненты автомобилей.

Tesla выпустила видео, демонстрирующее аппарат ИВЛ, созданный её специалистами на базе отдельных деталей электромобиля Model 3. В нем используется информационно-развлекательная система бортового компьютера, который управляет коллектором воздушных потоков. Подвесной резервуар используется для смешивания кислорода. Сенсорный экран выполняет функцию контроллера, позволяющего врачам отслеживать давление кислорода в легких пациента.

В комментариях к видеоролику пользователи называют работу команды Маска потрясающей. Они считают, что компания должна создать собственную машину скорой помощи, которая спасала бы жизнь людей еще до поступления их в клинику.



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