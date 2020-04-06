 

Parlamentní listy – демонтаж памятника Коневу — позор для всего чешского народа

06.04.2020, 15:15, Новости дня

Демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге чешский депутат Ярослав Фолдына считает позором для всего народа, пишет Parlamentní listy. Старосту района Прага 6 политик назвал скотиной, а его действия — верхом подлости. Фолдына уверен, что случившееся однозначно навредило репутации Чехии.


Reuters

Депутат чешского парламента Ярослав Фолдына назвал позором для всего народа демонтаж памятника Ивану Коневу в Праге. В интервью изданию Parlamentní listy он заявил, что власти поступили подло в тот момент, когда страна находится в тяжёлой ситуации из-за коронавируса.

«Староста и руководители Праги 6 полностью себя разоблачили, доказав, что являются сборищем пражских неудачников, которые воспользовались ситуацией, и мне трудно найти слова, чтобы цензурно описать произошедшее. Это характеризует их как беспринципных людей, у которых нет никаких ограничений и которые добиваются только своих политических целей», — заявил политик.

Он добавил: староста района Праги, в котором стоял памятник, — скотина, а его действия — это верх подлости. 

Любому, кто посмотрит на ситуацию с точки зрения человечности и здравого смысла, останется только плюнуть в сторону таких негодяев, которые принимают решения в Праге 6. Это позор для всего народа, — заявил Фолдына.

Он добавил: ничто не изменит того, что Красная армия освободила Прагу и что Конев ею командовал. Фолдына также уверен, что случившееся однозначно навредило репутации Чехии, однако на фоне других вещей и событий это покажется мелочью и останется пятном на конкретных людях.

Как правило, режимы, которые сносили памятники, в конце концов дождались сноса собственных монументов. Постыдная история, констатировал депутат.



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